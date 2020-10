Til neste år kommer mikroplastfilter i påhengsmotorer

Plast som blir brutt ned til mikroplast i havet begynner å bli et stort miljøproblem, og for å bøte på problemet har Suzuki utviklet en løsning for å filtrere ut mikroplast fra sjøvannet som brukes til å kjøle ned motorene.

Fra neste år kommer filteret til å bli et mulig tilvalg til motorene, og senere er planen at det skal bli en del av standardutrustningen, heter det i en pressemelding.

Filteret samler plast mens motoren er i bruk. Det kommer ikke til å påvirke motoren på noen måte, siden vannet allerede har blitt brukt til å kjøle ned motoren og er på vei tilbake sjøen når det filtreres, heter det videre.

Forventer i første kvartal

Stein Harald Jørgensen, salgs- og produktsjef hos Suzuki-importøren Erling Sande, sier at de ikke har fått inn filtrene ennå, men at de forventer at de kommer til Norge i løpet av første kvartal neste år. Da blir det først tilgjengelig som ekstrautstyr på dagens modeller.

Ifølge pressemeldingen er det allerede gjort tester i Japan som viser at filteret samler plast. Det skal også gjøres tester andre steder i verden, og det forventes at filteret vil forbedres etter hvert.

Det er ikke kjent hvor mye vann som pumpes gjennom systemet, men ifølge Suzuki er det snakk om tonnevis med vann.

Positivt bidrag

– Det er positivt at de bidrar, men det er vanskelig å vurdere hvor stor effekt tiltaket vil ha uten å vite størrelsen på porene i filteret og hvor mye vann som går gjennom systemet, sier forsker i Havforskningsinstituttet Bjørn Einar Grøsvik, som blant annet har forsket på mikroplast i norske farvann.

Mikroplast er definert som plastpartikler opp til fem millimeter. Store porer vil kunne samle store partikler, mens små porer vil fange opp mer, men samtidig samle andre partikler som plankton.

Den nyeste forskningen tyder på at mikroplast kommer til å bli et større problem framover til tross for at det kommer stadig nye løsninger for å erstatte plast og hindre at det havner i havet.

– Tiltakene klarer ikke å holde følge med det stadig økende forbruket i verden, sier Grøsvik.