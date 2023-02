Til kjernen av problemet

Alle FNs klimapanels (IPCC) scenarier inkluderer kjernekraft som en del av løsningen for å nå globale klimamål, og kraftformen har sammen med sol og vind en sentral rolle også i IEAs energiscenarier. Er kjernekraft en aktuell mulighet for kraftproduksjon i Norge? Eller er det som sittende regjering mener – et utvetydig NEI?