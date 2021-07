Tord Lien var olje- og energiminister i tre år, fram til 2016. Her jubler han over at Goliat-plattformen var ankommet Norge. Goliat er per i dag den nordligste plattformen på norsk sokkel, 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Wisting ligger 310 kilometer nord for kysten av Finnmark.

(Foto: Roald Ramsdal)