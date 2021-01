Tidligere glassmester vil kle norske bygg med solceller: – Nå er teknologien bra nok

På denne tiden av året er det mange solcellpaneler som ligger nedsnødde og uproduktive på norske tak. Men hvorfor begrense solenergifangsten til toppen av bygningen? Den lave vintersola vi har her i landet, gjør at solcellepaneler på fasaden være en vel så gunstig løsning for å redusere strømutgiftene – og kanskje også klimafotavtrykket.