Ti nye, fullelektriske trolleybusser er på vei til Bergen

Like etter annen verdenskrig inntok trolleybussen Bergens regnvåte gater, og siden har den blitt værende.

Den sju kilometer lange Linje 2, som går mellom Bergen sentrum og Birkelundstoppen, er Norges eneste gjenværende trolleybussrute.

Nå skal det investeres 80 millioner kroner for å puste nytt liv i den småsære bergenske busstradisjonen.

Elektrifiserer elektriske busser

Trolleybussen har lange tradisjoner i Bergen. Her en 1970-talles Skoda 9TR. Foto: Hanc1, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skoda_9tr_i_Bergen,_Norway.JPG

Selskapet Keolis, som fra før drifter Bybanen i Bergen, skal neste høst overta busskjøringen i sentrum. Det blir første gang Keolis kjører rutebuss i Norge.

75 prosent av driften i Bergen skal være utslippsfri, og et av tiltakene for å elektrifisere busstilbudet er å sette inn ti flunkende nye trolleybusser på toeren, som bergenserne kaller ruten.

Men vent nå litt.

Er ikke trolleybussene allerede elektriske da? Er ikke det hele poenget, at de får strøm til kjøringen gjennom ledningsnettet som henger over busstraseen?

På batteri gjennom sentrum

Joda. Men i tillegg til å få strøm via en pantograf på busstaket, har trolleybussene som i dag patruljerer Bergen en liten dieselmotor. Denne brukes når bussen må koble seg av fra strømkablene sin vante rute – ikke minst når bussene skal kjøre inn og ut av depotet på Mannsverk.

- En historisk satsing, sier Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis. Foto: Keolis

På de nye bussene er dieselmotoren borte vekk, og erstattet av en batteripakke på 55 kWt. Batteriet lades under kjøring, og bussene skal kunne kjøre inntil 11 kilometer uten å få strøm fra trolleynettet.

Ettersom bussene lades mens de kjører, trenger de ikke ladepauser ved endestasjonene. Man trenger heller ikke å bygge egne ladestasjoner ved endestoppene.

Neste høst vil linjen forlenges, slik at den går fra Birkelundstoppen på Landås til Lyngbø på Laksevåg, på andre siden av byen. Bussene skal bruke batteridrift i deler av sentrum og over Puddefjordsbroen, før de kobler seg på nybygde kjøreledninger på Laksevåg.

– En turistmagnet

– Trolleybusser er veldig sjeldent i Europa, det er snakk om en håndfull steder der man bruker trolleybusser. Så dette er en historisk satsing, sier Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis.

– Det kommer faktisk turister til Bergen for å se på trolleylinjen, sier Olsen.

– Nå tuller du?

– Neida. Jeg ble tilfeldigvis sittende ved siden av en turist, som spurte om alt mulig. Blant annet trolleybussene. Han ble veldig overrasket over hvor mye jeg som kvinne og tilfeldig passasjer kunne om trolleybusser, humrer Olsen, som ikke røpet at hun nok har en noe over gjennomsnittlig kunnskap på feltet.

De 18 meter langt trolleybussene leveres fra Solaris, og det blir første gang det polske selskapet leverer Trollino 18-busser til Norge. Trolleybussene vil koste rundt 80 millioner kroner, av disse er 29,6 millioner kroner støtte fra Enova.

Men det er mer elektrisk kollektivtrafikk på gang i Bergen.

88 el-busser fra Kina

Keolis har også bestilt 88 helelektriske Yutong E12-busser. Disse er 12 meter lange og har 34 sitteplasser, og en batteripakke på på 422 kWt. Ifølge Olsen skal de kinesiske bussene kutte CO2-utslippene med minst 3.700.000 kilo i forhold til dieselbussene de erstatter.

I tillegg til miljøgevinsten skal elbussene gi betydelig lavere støynivå.

Ifølge en pressemelding fra Keolis er innkjøpet et av Europas største engangskjøp av elektriske busser. Kontrakten med Kina-bussene har en verdi på tre milliarder kroner, og bussene skal årlig frakte 17 millioner bergensere.

Totalt skal Keolis sette rundt 140 nye busser i drift. Ikke alle blir elektriske – selskapet er også i forhandlinger om flere dusin busser som går på HVO (hydrotreated vegetable oil).