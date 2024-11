Ti år med grønn skipsfart: – Det vil ikke være én løsning som passer for alle

Det seiler nå nærmere hundre elektriske ferger rundt om i Norges land. I løpet av kort tid ble dette segmentet av norsk skipsfart elektrifisert. Det passet fint å starte der, med relativt korte seilingsruter og hyppig landligge for lading av batterier.

Sped start i 2015

På nyåret er det ti år siden Grønt skipsfartsprogram fikk sin start, med DNV som initiativtaker. Programmet, som startet opp i januar 2015, skulle bidra til å nå klimaforpliktelsene for 2030 og skape arbeidsplasser, næringsliv og produksjon over hele landet.

I denne episoden av podkasten Teknisk sett snakker vi med DNVs Magnus S. Eide, som til daglig leder det som blant kjente kalles GSP.

– Det vil ikke være én løsning som passer for alle, sier han og forteller om batterielektrisk drift, hydrogen og ammoniakk.

Eide forteller om hvordan næringen lykkes med å elektrifisere fergeflåten. En suksess, der også tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen hadde en svært sentral rolle. Et engasjement og strategisk grep vi i sin tid gjorde et spesielt poeng av her i TU.

Bulkflåten neste

Eide er blant annet tydelig på hva som er neste trekk for å gjøre vår hjemlige skipsfart mer miljøvennlig. For tur står nå den regionale bulkfarten i Norge, med flere hundre skip.

Her kan du høre mer om hvordan det skal skje. Og om hvordan Eide og GSP jobber med 120 partnere og titalls pilotprosjekter for nettopp å fremme grønn skipsfart.