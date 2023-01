Testing av Follobanen utsatt. Igjen

Mandag denne uken skulle de første togene ha rullet gjennom Blixtunnelen etter stengningen av Follobanen 19. desember i fjor. Den samme dagen ble det klart at testkjøringen ble utsatt til førstkommende fredag.

Onsdag ettermiddag kan Aftenposten melde at testkjøringen er utsatt ytterligere, og at det ikke vil kjøres tog gjennom Blixtunnelen før tidligst lørdag.

To dager med testing

Den 23. januar har Bane Nor frist for å melde ifra om de vil rekke åpningen av Follobanen den 1. februar, som de har meldt tidligere.

Det betyr med andre ord at de kun har to dager med testing til rådighet før avgjørelsen må tas.

I redegjørelsen Jernbanedirektoratet sendte over til Samferdselsdepartementet tirsdag meldte direktoratet bekymring over den korte fristen Bane Nor har gitt seg selv før denne avgjørelsen må tas.

I redegjørelsen skriver direktoratet at de mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje som planlagt.

Denne bekymringen kom før den siste utsettelsen av testkjøringen, som nå ikke vil skje før lørdag 12. januar.

Ukjent årsak

Årsaken til den siste utsettelsen fra fredag til lørdag er ikke kjent, men årsaken til den første utsettelsen fra mandag denne uken skal være at Bane Nor i dagene før dette hadde avdekket en rekke defekte skjøter på Ski stasjon etter at det begynte å ryke i koblingshuset for tredje gang.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å komme i kontakt med Bane nor for å få svar på hvorfor testingen utsettes ytterligere. Bane Nor hadde verken svart på telefon eller epost da denne saken ble publisert.