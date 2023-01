Vil ha nye risikovurderinger før Follobanen åpnes – mener Bane Nor har gitt seg selv for kort tid

Tirsdag formiddag mottok Samferdselsdepartementet en redegjørelse om alt som har skjedd siden stengningen av Follobanen 19. desember i fjor.

Redegjørelsen ble sendt over at Jernbanedirektoratet. Der kommer det tydelig frem at direktoratet er skeptiske til tiden Bane Nor har gitt seg selv til testing før gjenåpningen 1. februar.

Kan gi dårligere togtilbud

Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje som planlagt.

Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i redegjørelsen.

De skriver videre at de forventer at Bane Nor legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar.

Og understreker at Bane Nor legger opp til et svært stramt tidsløp fram til den planlagte gjenåpningen.

Utsatt testing

I utgangspunktet var planen til Bane Nor å begynne å teste Blixtunnelen med tog mandag denne uken. Mandag ble det imidlertid klart at det ikke vil være mulig å sette tog på linjen før fredag ettermiddag.

Årsaken til dette skal være at Bane Nor de siste dagene har avdekket en rekke defekte skjøter på Ski stasjon etter at det begynte å ryke i koblingshuset ved stasjonen for tredje gang.

I dette arbeidet fant Bane Nor flere endeavslutninger og skjøter på stasjonen som ikke var bygget etter spesifikasjonene. Det er dette som må utbedres før anlegget spenningssettes og er klart til testing.