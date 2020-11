Testet 17 «autopiloter» – Tesla slått av annen amerikaner

Teknologien tilbyr ikke full autonomi, men gjør det i varierende grad mulig for sjåfører å slippe rattet og la assistansesystemet overta kjøringen. Men hvilken produsent har den beste teknologien? Nå har amerikanske Consumer Reports rangert produsentene

På et testsenter ble 17 forskjellige systemer evaluert, og hver ble utsatt for 36 separate tester i løpet av sommeren og høsten. Testet vinner var Cadillac med Super Cruise. Systemet vant tre av fem kategorier og slo dermed Teslas Autopilot, til tross for at GM-teknologien bare har to år på nakken.

Med 52 poeng kom Ford og deres Co-Pilot 360 på tredjeplass. Tesla vant visstnok to av kategoriene, men fikk ganske svake resultater i de tre andre, og derfor kan man si at Super Cruise leverte større bredde enn Autopilot.

– Selv om det har kommet nye systemer fra mange forskjellige bilprodusenter, ender Super Cruise likevel på topp takket være det infrarøde kameraet som sikrer at sjåførens øyne er rettet mot veibanen, sier Kelly Funkhouser, leder av Consumer Reports tester av oppkoblede og autonome kjøretøy. .

Testen er delt inn i fem kategorier:

Kapasitet og utførelse.

Evnen til å holde føreren engasjert.

Brukervennlighet.

Tydelighet om når teknologien er trygg å bruke.

Ikke-responsiv sjåfør.

Bilenes aktive førerassistanse

Når Consumer Reports tester bilenes aktive førerassistanse, refererer det til når den adaptive cruisekontrollen aktiveres samtidig med kjørefeltassistenten. For kategorien «Kapasitet og utførelse» så man på hvor godt bilen holdt seg sentrert i banen og hvor smidig hastigheten og avstanden til bilen foran ble regulert. Her vant Tesla med 9 av 10 poeng, foran Cadillac som fikk 8 poeng.

Med avansert sjåførstøtte som dog ikke lover full autonomi, er det viktig med «førerengasjement», noe som betyr at personen bak rattet fortsetter å fokusere på veien. Et kamerasystem med øyesporing er den beste måten å holde kontroll på dette, og derfor tok Cadillac hjem førsteplassen med 7 av 10 poeng i kategorien.

Brukervennlighet handler om at systemet er enkelt å aktivere, men også å justere. Type og mengde informasjon som ble presentert for sjåføren ble også vurdert, samt om den er forståelig. Her var Tesla igjen på topp med 7 av 10 poeng, mens Cadillac måtte nøye seg med 3 poeng og en 11. plass.

Når «autopiloten» til Cadillac er aktivert, sjekker kameraet ved hjelp av infrarødt lys hvor føreren har blikket. Foto: Wes Allison, Cadillac

Kompliserte situasjoner

Det er mange kompliserte trafikksituasjoner der føreren bør slå av assistenten og ta over rattet – men når sier de ulike produsentenes systemer fra om det til sjåførene? I kategorien «Tydelighet om når teknologien er trygg å bruke» var Cadillac og Super Cruise best, med 8 av 10 poeng.

Den siste kategorien «Ikke-responsiv sjåfør» handler delvis om de som har sovnet så tungt bak rattet at de ikke svarer på advarsler – men også sjåfører som for eksempel har fått et hjerteinfarkt.

Uansett bør ikke bilen rulle videre, og helst skal den kunne varsle helsetjenester og gjøre dem oppmerksomme på situasjonen. Gapet er stort mellom vinneren Cadillac med 9 av 10 poeng for Super Cruise, og Teslas Autopilot som kom på 6. plass med 6 poeng.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se.