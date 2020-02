Tester om droner kan erstatte fly for landskapsmåling

Gjennom hele året kartlegges Norge fra lufta med kameraer og laserskannere. Dette er tradisjonelt gjort fra vanlige fly med påmonterte sensorer, men nå tester Sandnes kommune bruk av droner for å utføre den samme oppgaven. Det nasjonale prosjektet foregår i samarbeid med Statens kartverk og droneselskapet Nordic Unmanned.

Ved å montere laserskannerne på droner i stedet for fly håper man å kunne oppdatere kartdatabasene langt hyppigere enn i dag, kanskje også rimeligere og mer miljøvennlig.

Kartdataene brukes til mange ulike oppgaver, som for eksempel planlegging og kontroll av byggeprosjekter.

Erstatter ikke flyene

– Det er veldig spennende for oss å se om vi kan ta dronene i fast bruk på denne måten. Jeg tror ikke de kan erstatte flyene fullstendig, men de ser ut til å kunne være et verdifullt supplement, sier geodata-ingeniør Ole Grammeltvedt i Sandnes kommune.

Dronene følger et fastlagt mønster for flyvningene. Foto: Sandnes kommune

Flyene har fortsatt en fordel ved å kunne dekke større landområder, mens dronene kan opereres hyppigere og med større nøyaktighet der det er nødvendig. Disse flyr etter en forhåndsdefinert og nøyaktig flyplan.

Kommunen henter hvert år inn store mengder data fra luftbårne sensorer, som bearbeides og legges inn i kommunens kartdatabase. Lignende operasjoner gjøres av kommuner over hele landet, og gjennom spleiselaget Geovekst gjøres dataene nasjonalt tilgjengelig.

Tester hele våren

Feltarbeidet for den nye dronetesten begynte nå i januar, og prosjektet fullføres i løpet av våren. Et 10 kvadratkilometer stort område ved Hommersåk er satt av til å teste dronemålingene. Dataene skal her sammenlignes med oppmålinger som ble gjort med fly i 2018.

Dronene kan gi langt mer nøyaktige data enn tradisjonelle målemetoder, ved å gå nærmere og saktere enn tradisjonelle fly. I dette prosjektet har dronene målt i 75 meters høyde med en marsjfart på 10 meter i sekundet. Det har gitt 20 datapunkter per kvadratmeter, mens man ved tradisjonell flymåling normalt bare får 5 datapunkter.

Dronemålingene kan også gjøres oftere enn flymålinger, noe som gir mer oppdaterte data.

– Med ferskere data blir det for eksempel enklere å utføre bygningskontroll og oppdage ulovlige hus og påbygg, sier Ole Grammeltvedt til TU.