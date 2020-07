Test: Så mye bedre er et digitalt vater enn de tradisjonelle. Ett ble sendt til metallgjenvinning etter testen

Det gode gamle vateret forsvinner neppe med det første. Det har vært med oss på en eller annen måte i to til tre tusen om ikke mer. Uten et slikt verktøy hadde romerne neppe klart å lage et slikt perfekt fall på akveduktene sine.

Det moderne vateret er en luftboble i er bøyd glassrør som beveger seg mellom to streker når man endrer vinkelen på vateret. Som regel er det to eller tre slike som tar seg av vannrett, loddrett og 45 grader. Slike vater kan være alt fra ubrukelige til veldig bra, men nøyaktigheten kommer an på hvor godt du posisjonerer øyet i forhold til strekene.

Nå er en ny generasjon vater på vei til å få fotfeste i markedet. De er digitale, deilige og dyre.

Vi har tatt en titt på Milwaukees nye digitale vater og må medgi at dette er en stor forbedring. Digitale vatere er på ingen måte nytt, men dette er litt spesielt. Verktøyprodusenten lager en lang rekke tradisjonelle vatere også under merkenavnet Redstick, men den nye digitale røde stokken er noe helt annet. I tillegg til å ha et display på motsatt side av anleggsflaten har den et rundt fargedisplay på siden.

Her kan man se en slags digital libelle også, men det er nok bare for de veldig nostalgiske. Poenget her er å få vinkelen i grader, hundredels grader. Så nøyaktig er det knapt mulig å tenke seg et vater med libelle.

Eliminerer siktefeil

Innafor: Når du er nesten innefor de faste vinklene får du grønt lys og et lydvarsel.

Det aller viktigste er at man slipper å sikte seg inn på libellen slik at man ser i riktig vinkel mot de to strekene. Det er alltid en øvelse som kan redusere nøyaktigheten. Med det digitale vateret er det ingen tvil. Det gir deg verdiene både numerisk, grafisk, farge og med lyd. Vanskelig å gå feil da.

I motsetning til et vanlig vater med libelle er det flere måter å få hjelp. Det er mer enn lyd. Når du f. eks. skal måle inn en vannrett stender vises piler i den runde skjermen som forteller deg hvordan du skal dreie stenderen. Og når du er i mål blir bakgrunnen grønn. Har du satt en egen vinkel blir bakgrunnen blå når den nås.

Ladbart

For å drive elektronikken og de to skjermene, en sorthvitt på toppen og en rund fargeskjerm på siden, er det et 18650 litiumionebatteri under et solid lokk på baksiden. Her finner vi også en microUSB ladekontakt under et gummilokk.

Tekniske data Tekniske data: 60 cm. Finnes også i 120 cm Vekt: 0,95 kg (1,7 kg for 1,2 meter utgaven) Nøyaktighet: 0, 05 grad. Arbeidstemperatur: -10 til +50 °C Ladeport: microUSB Støv- og vanntett: IP 65 Ladekabel og robust bæreveske følger med.

Mange valg

I tillegg til å måle vinkelen i hundredeler kan du måle i prosent og antall mm per meter. Eller i tommer per fot om du liker det.

Det er jo ikke alltid ting skal være vannrett. Noen ganger skal du måle inn et fall mot f.eks. en slik og da er mm/m en verdifull måleenhet.

Trykker du to ganger raskt på startknappen blir verdiene i skjermene akkompagnert av lydsignaler som gjør det latt å vatre riktig uten å se på skjermene. Du kan også lagre vinkler slik at de kan brukes til nivellering av ikke vann- og loddrette konstruksjoner. Det betyr at de er et utall muligheter for å sette vinkler, ikke bare to eller tre som med vanlige vatere.

Hundredeler

I forhold til et vanlig vater kan dette måle hundredeler. Det kan kanskje være vel ambisiøst, men man kan stille inn sensitiviteten til tiendedeler eller heltall.

Som så mange nye digitale dingser kan man sette det språket man foretrekker og norsk er et av dem. For dette vateret er jo faktisk en datamaskin med sensorer og alt som hører til. Det betyr at det må bootes opp som en datamaskin. Det er heldigvis ikke så mye å fyre opp som i en PC, men det tar rundt seks sekunder. Når det først er i gang går det i dvale etter tre minutter om det ligger stille og ikke brukes, eller med en gang om det legges flatt. Beveger du det, eller trykker på startknappen, våkner det øyeblikkelig. Etter ti minutter inaktivitet skrus det av.

Fall mot sluk. Av og til kan det være greit å vite hvor mye fall du skal ha på en konstruksjon. F.eks mot et sluk.

Fantastisk i bruk

Etter å ha brukt mer eller mindre gode tradisjonelle vatere i veldig mange år er det en fryd å kunne se vinkelen direkte i et display. Det er ikke noe problem å erstatte et så tradisjonsrikt instrument som vateret med både tall og en digital libelle.

Vi har testet instrumentet med å bygge en terrasse med rekkverk. Bruken av det digitale vateret hadde den effekt at vi ble litt «hundredelsfiksert». Med så stor nøyaktighet, og det grønne blinket når vi treffer 0 eller 90 grader, blir det kanskje litt vel mye finjustering av byggverket. Ingen vil noen gang merke om stenderne i rekkverket er 90 eller 89,78 grader. Men vissheten om at her er det loddrett som gjelder kan jo være god å ha med seg. Det beste er nok å fire litt på kravet og sette nøyaktigheten til tideler. Da går det raskere å måle seg inn.

Alle seriøse hobby- og proffsnekkere burde ha et slikt, men så var det prisen da. 3328 kroner for et på 60 cm og 3790 for et på 120 cm er stivt. De fleste av oss kan nok fint klare oss med den gamle libellen, men det bør være et kvalitetsvater. Vi sjekket vårt gamle Hultafors-vater og det var nøyaktig nok. Det kan du se ved å legge vateret på en flate og snu det etterpå. Et eventuelt avvik fra vannrett bør slå likt ut begge veier. Vateret fra Biltema blir sendt til metallgjenvinning.

Et libellevater kan neppe gi den nøyaktigheten som dette digitale vateret kan bidra med så for mange proffer er dette er godt, men kostbart valg. Men husk å lade opp vateret før jobben starter!

Alternativer:

Milwaukee er på ingen måte alene om å lage digitale vatere. Bosch, har et med display og med tradisjonelle libeller for under 1500 kroner. Fler andre, mindre kjente merker leverer også like verktøy. Søk på Prisguiden.no etter digital vater.

Vi liker

Særdeles nøyaktig uten å måtte sikte

Veldig robust konstruksjon i frest aluminium

Gummiavslutninger demper ved fall.

Flere ulike målemetoder

Preprogrammerte vinkler og mulighet for å legge inn egne

Ladbart

Trenger ikke lys for å måle

Svært god bæreveske

Vi liker ikke:

Det koster mye

Må starte opp. Et tradisjonelt vater kan være raskere for enkeltmålinger

