Test av nytt varslingssystem 14. juni – mobiler over hele Norge vil pipe og vibrere

Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefoner i hele landet på testdagen.

Samtidig skal Sivilforsvaret trykke på knappen for test av over 1200 sireneanlegg.

– Nye Nødvarsel på mobil er et sjumilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir mer trygghet, og har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Snakk med barn og eldre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer folk til å snakke med sine nærmeste, blant annet barn og eldre, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

– Frem til nå har samfunnet basert seg på Sivilforsvarets sireneanlegg, som når ut til rundt halve befolkningen. Med nødvarsel på mobil kan vi varsle raskt og tydelig i hele landet. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten, sier Mehl.

Høy sirene i ti sekunder

Testen onsdag 14. juni går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge, og som er koblet på 4G- eller 5G-nettet. Dersom man ikke har oppdatert telefonen sin, kan det hende testvarselet ikke kommer fram.

For å ikke få varselet, må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende blir overstyrt.

Mobiltelefoner som mottar testvarselet, vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i cirka ti sekunder. En tekst som forklarer at dette er en test av nødvarsel, vil dukke opp på skjermen.