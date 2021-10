Test av multikuttere – et av de beste elektroverktøyene du kan ha

Multikuttere lever opp til navnet sitt. De kan kutte det meste ved å bytte selve verktøyet. Som oftest er det et eller annet sagblad, men det kan også være en kniv, en skrape, et poleringsverktøy eller et triangelhode for sliping. Produsentene kommer opp med stadig flere nyttige verktøy. Du får spesialblader som kan sage tre, metall og sementbaserte fuger mellom fliser. Noen blader er veldig smale, noen er brede og noen beskriver deler av en sirkel med tenner i periferien. Perfekt for å kutte f. eks gipsplater.

Når du lærer deg å bruke en multikutter er det ingen vei tilbake. Dette er et svært nyttig verktøy, og for enkelte ting det eneste som kan løse en oppgave på en fornuftig måte. De er ikke dyre heller. Strengt tatt er det enkle mekanismer, og du får dem fra noen få hundrelapper om du har batteri og lader fra før. Hvilket batteri du har bør i stor grad styre hva du kjøper. Selv om de beste modellene har en voldsom ytelse i forhold til de tregeste, gjør alle jobben for vanlige forbrukere.

Første multikutter i 1967

Historien til multikuttere går tilbake til 1967 da den tyske verktøyprodusenten Fein utviklet den for å fjerne gips fra pasienter. Siden har det kommet utallige varianter, spesielt etter at Feins siste patenter gikk ut for rundt 12 år siden. Nå har alle konkurrentene slike i sortimentet, og gjerne i mange utgaver.

Begrepet multikutter er likevel nytt for mange, men sier du at det dreier seg om en Feinsag er det flere som forstår. Så vellykket har dette vært at merket er blitt synonymt med verktøyet.

Det er neppe belegg for å si at multikuttere har overtatt rollen til stikksaga, men de kan gjøre noe av det en stikksag kan og mye annet. Er du en som liker å ha verktøyutvalget i orden, trenger du begge deler. Før var tappjern et nødvendig verktøy for å hugge seg inn i tre. Med en multikutter kan du droppe tappjernet og hammeren og jobbe mye raskere uten å belaste treverket rund huggstedet. Du kan også kjøpe både rette og krumme kniver. De skjærer og skraper og fjerner gammelt lim og annet mykt materiale veldig effektivt. Skal du lage et firkantet hull bør du ha en multikutter.

Effektivitet

En multikutter er enkelt forklart en motor som driver verktøyet til å vibrere frem og tilbake i høy hastighet. Akselen dreier fra under tre grader til over fire. Jo større vinkel, jo mer avvirking. Jo lenger verktøyet; sagen, kniven, etc. er, jo lenger blir buen det beskriver. Vrikkingen fram og tilbake gjør at de også egner seg til å slipe. Alle multikutterne kan påmonteres et slipehode. De gjør en utmerket jobb, men er ikke like effektive som en dedikert triangelsliper med en bevegelse i små sirkler i stedet for fram og tilbake.

Det er mange ting som avgjør effektiviteten til disse maskinene. Hvor mange fram- og tilbakebevegelser per minutt er selvsagt viktig. Det er også vinkelen som beskrives og lengden på sagbladet. Jo lengre det er, jo lenger distanse går hver tann. Men lange blader, høyt slagtall og tøffe materialer stiller store krav til mekanikken i maskinen og til motorstyrken. Spesielt såkalt japansk sagtanning på lange blad, som er veldig effektivt i treverk, presser mekanikken.

Motorstyrken på slike maskiner varierte mye, men noen imponerte stort. De med batteri som vi har testet er kanskje ikke så kraftige som enkelte multikuttere med ledning, men du verden så mye mer anvendelige.

Hvis vi ser på de to raskeste maskinene i 18 og 12 volt klassen er det de to fra Milwaukee. Ser vi på dataene er det de som har størst vinkelutslag av alle, og de har motorkraft til å matche den.

Metall

Det å kappe stål og andre metaller kan være utfordrende. Ikke alle liker vinkelslipere, og det kan være vanskelig å komme til med baufil. En multikutter med rett blad; et bimetallblad, eller enda bedre et med påloddede karbidtenner, gjør jobben. Ikke like raskt som en vinkelsliper, men mye mer «sivilisert» og mye raskere enn en baufil.

Sager seg rett ned. Foto: Odd Richard Valmot

Vi testet kapping av 6 mm herdede stålskruer med blader med påloddede hardmetalltenner, og det var nesten ikke mulig å ta tiden på dem. Selv den grønne 12 volt Boschen kappet av skruen på noen sekunder. Den største Milwaukee-en kuttet nesten øyeblikkelig. Et firkantet stålrør var heller ingen utfordring for noen av maskinene. Her har vinkelsliperen fått en alvorlig konkurrent på småjobber.

Støy og vibrasjon

Manger av multikutterne leverer fra seg et stort antall desibel. Produsenter som Fein har imponerende nok klart å gjøre dem veldig støysvake og redusert det høyfrekvente hvinet som noen gir fra seg. Men det er når de ikke jobber, og det er jo ikke tomgang som er poenget. Det å skifte retning på et sagblad 10.000 ganger i sekundet er ikke lett å gjøre i det stille når de skal sage i metall, treverk eller andre materialer.

På samme måte som støy så gir slike retningsskift fra seg vibrasjoner. Som med støy er det noen som klarer bedre enn andre å minimere vibrasjonene. Vi tror likevel ikke at litt mer eller mindre vibrasjoner betyr så mye. Svært få bruker slike multikuttere lenge, og vi opplevde ingen som ubehagelige.

Verktøyfeste

Det er lett å forstå at det trengs et særdeles solid feste mellom maskin og verktøy. Tradisjonelt har såkalte OIS (Oscillating Interface System) gjort jobben, men i dag er det videreutviklingen Starlock som er best. Starlock har de samme tolv låsehullene og er bakoverkompatibel til maskiner med OIS-feste, men Starlock-maskiner kan ikke bruke OIS. Starlock-maskiner har en tredimensjonal utforming rundt hullene som minner litt om en bruskork og passer i den negative formen i maskinen. Det sikrer en særdeles sterk forbindelse mellom maskin og verktøy.

Verktøyene trenger ikke peke rett fram. De kan monteres i ulike vinker, gjerne opptil 90 grader sideveis.

DeWalt har en egen spesiell innfesting av bladet. Foto: Odd Richard Valmot

Det er Fein og Bosch som har samarbeidet om Starlock, og de deler patentet. Likevel gir de lisenser til andre, men det kan se ut som at de beholder selve klikkfestet for seg selv. Det er en fjærbelastet lås som klikker verktøyet på plass når du trykker det inn i «bruskorken». Du løsner bladet med en spak. Lettere blir det ikke. Milwaukee og Makita har også Starlock, men har en innlåsing som tar et par sekunder ekstra. En annen fordel med Starlock er at bladene er fargekodet for bruk i ulike materialer.

For at maskinene ikke skal overbelastes kommer verktøyene også i StarlockPlus og StarlockMax. Sistnevnte bare i maskiner med ledning. De er lenger enn de vanlige bladene, men ikke slike vi har testet.

Testen

Vi har testet en rekke modeller fra de viktigste produsentene, både i 12- og 18-volt utgave. Vi fant til dels store forskjeller i ytelse og ble overrasket over hvor fort enkelte maskiner tok seg gjennom treverk og andre materialer. Alle har variabelt turtall og på noen kan det være greit å ikke kjøre på fullt turtall under småjobber.

Så er det alltid slik at mange ikke står helt fritt i valget av modell. Med mindre du ikke allerede har satset på et merke av batteriverktøy så kan det være lurt å skule til det du har fra før. Da blir kostnader og enkelheten med batterier og ladere mye mindre. Det er stor prisforskjell uten og med batteri og lader.

12 eller 18 volt?

Vi testet også maskinene som triangelslipere, og forskjellen var stor. Den raskeste maskinen, Milwaukee 18 volt, sto ikke tilbake for en dedikert sliper. Det er naturlig nok vanskelig å klokke de som slipere, men vi kunne observere at effekten var nært koblet til vinkelutslag.

Selvfølgelig var det en maskin med 18 volt batteri som var raskest, men de beste 12-voltmodellene var ikke så langt etter. Vi tror faktisk vi ville valgt en slik fordi de er mindre, billigere og gode nok for alt utenom veldig krevende jobber. Det vi er helt sikre på er at en multikutter hører til i verktøysamlingen.

Testresultater

Fein: Begge multikutterne fra Fein er ypperlige, med full Starlock og klikkfeste. De er ergonomiske og vibrerer lite. Pussig nok veier 12-voltsmodellen mer enn den på 18, uten batteri, men er ikke like rask. Fein vil på sikt gå over på Bosch sin batteriplattform, ifølge en annonsering i sommer.

Milwaukee: Begge modellene fra Milwaukee er raskest i sin klasse, men også de dyreste. Vi trodde nesten ikke på stoppeklokka da vi så hvor raskt 18-voltsmodellen kappet en 2x8-tommer, og måtte teste mange ganger. Dette er en ny generasjon multikuttere, og Milwaukee har forbedret dem mye. Den har også en voldsom belysning av arbeidsstedet. 18-volten har nesten komplett Starlock-feste, men bruker låsebolt i stedet for klikkfeste. 12-volten bruker unbrakofeste.

Makita: 18-voltmodellen er litt stor, men rask. Den har Starlock, men ikke hurtiglåsen til Bosch og Fein. I stedet må du ta ut og sette inn en bolt som låser bladet. 12-voltmodellen er liten og lett, men det er også det beste som kan sies. Du trenger en unbrakonøkkel for å feste bladet, og den må trekkes til godt. Rask var den ikke.

Blå Bosch: På samme måte som med Fein er dette modeller med Starlock. 18-voltmodellen kapper raskt og har klikklås, men henger etter Milwaukee og Fein. 12-voltsmodellen er liten og aller lettest av modellene vi har testet, selv om den ikke har klikklås på Starlock-festet. En veldig god maskin for mange.

DeWalt: Outsideren i testen er DeWalt som går sine egne veier. De har utviklet en egen innfesting basert på modifiserte OIS-blader. Greit nok, men du er nødt til å kjøpe blader fra dem, og de har ikke det samme utvalget. Riktignok kan du montere andre blader med en ekstra unbrakolås, men da får du ikke benyttet den raske festemekanismen. Dette er den eneste kutteren som har hastighetsregulering implementert i bryteren. Den har i tillegg tretrinns regulering av svingetallet. Av 18 voldsmaskinene var denne den tregeste. Spesielt med sitt eget sagblad. Litt bedre gikk det da vi monterte på et blad fra Fein, men heller ikke det var imponerende.

Grønn Bosch: Begge de grønne Bosch-maskinene skiller seg positivt ut ved at de både er billige og har full implementering av Starlock med det raske klikkfestet. De er veldig lette, men ikke spesielt raske. Likevel tror vi disse passer veldig godt for brukere flest, om du ikke trenger voldsom ytelse. Batteriplattformen er utbredt, og spesielt 18-voltsmodellen framstår som et godt kjøp.

Ryobi: Ryobi vil være ideell for mange fordi deres batteriplattform er så utbredt. Maskinen er rimelig og har som eneste i testen et verktøyhode som kan dreies 90 grader framover. Det kan være en fordel noen ganger og der er trangt og vanlig vinkling av bladet ikke er nok.

Milwakuee vinner blant 18 volts-kutterne vi testet. Foto: Odd Richard Valmot

Vinnere

Nok en gang er det Milwaukee som stikker av med topplasseringen i testen. Den har helt uslåelig ytelse. Men hakk i hæl, og billigere, er Feins 18-volt. Den blå 18 volts Boschen henger litt etter, men er billigere og har som Fein full Starlock med klikkfeste.

Den samme plasseringen går igjen i 12-voltklassen. Milwaukee dyrest og raskest, tett fullt av Fein. Blå Bosch kan ikke varte opp med hastigheten her, men den er veldig lett – og billigere.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 7/2021.