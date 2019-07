Test av hodetelefoner: Den nødvendige hodepynten

Svært mange av oss bruker hodetelefoner for å isolere oss fra andre medarbeidere i åpne kontorlandskaper. Og fra støy fra fly og andre forstyrrelser. Hvor gode er noen av de siste hodetelefonene på markedet til å gjengi alt fra musikk til radioprat, og hvor gode er de å snakke i? Ikke bare for deg, men også for den du snakker med. Da handler det om mikrofonene, hvor mange, plassering og selvfølgelig om smarte algoritmer.

Alle modellen vi har testet har aktiv støydemping og mer eller mindre passiv ved å lukke inn eller blokkere ørene. Vi har testet opplevd lydkvalitet på musikk og tale og hvor godt de demper flystøy, samt samtalekvaliteten for begge som snakker sammen.

God talekvalitet overføres ikke alltid

I nettet til operatørene har de HD-voice og VoLTE som utmerket talekvalitet, men mellom operatørene er de ikke i mål. Stort sett blir samtalen rutet mellom operatørene med en smalbåndkodek som begrenser tale ned mot til 3500 Hz. Men bedre kvalitet her skal være på plass i løpet av året.

Selve mobilen har også betydning. Eldre mobiler kan mangle støtte for nye kodeker, men det kan dreie seg om en programvareoperatør.

Mikrofonen

For å begynne med stemmen din så er mikrofonene viktige. Før hadde mange gjerne en mikrofon hengende i ledningen. Da kunne man plukke den opp og holde den rett foran munnen. Men få moderne hodetelefoner har ledning. Bluetooth har overtatt helt, og da er mikrofonen(e) henvist til øreklokkene.

Noen typiske kontorheadset, som viser stor omtanke for samtalepartneren, har en talebom som slås ned foran eller i det minste like ved siden av munnen. Andre hevder at det ikke trengs lenger. Flere smarte mikrofoner i klokkene gjør jobben, hevdes det. I det minste i teorien burde mikrofoner nær munnen være bedre.

Støydemping

Støydemping er flere ting. Den skal dempe mest mulig av lyden fra omgivelsene uten at det går ut over musikk eller tale. Da er det to prinsipper som gjelder; passiv og aktiv. Klokker som innkapsler ørene i et rom med god tetning langs kinnet er best, men de som ligger oppå øret har også en viss innlukkingseffekt. Der slaget står er stadig bedre ANC - aktiv støykansellering. Det å skape lyd til ørene som kansellerer omgivelsesstøyen hjelper veldig godt. Poenget er å legge den samme lyden fra omgivelsene som «lekker» inn i klokkene til den du vil høre, men i motfase. Det høres enkelt ut, men dette handler om regnekraft og algoritmer. Foreløpig er Sony best her, men B&O og Jabra biter dem i halen, og nå har Bose annonsert sin nye versjon. De vil nok ha hevn over Sony.

Apper

I dag er ikke hodetelefoner noe som står alene. Mange kommer med apper som gjør at man kan kontrollere funksjonalitet og gjengivelse. Vi konstaterer at flere har mye å gå på her for å komme opp til nivået til Jabra Elite 85H.

Rene kontorister

Både Plantronics og Jabra har det man kan kalle skikkelige kontorheadset. Dette er hodetelefoner som kan lades på farten via microUSB, men begge har en ladedokk hvor man kan parkere settet på pulten. De skiller seg også ut ved å ha talebom som slås ned fra oppreist stilling langs bøylen slik at mikrofonene havner mye nærmere munnen. Begge leveres med en Bluetooth dongle for bruk i PCer som gir 30 meter rekkevidde, men det funger fra med PCens innbygde som gir 10 meter.

Vår erfaring er at «på øret» og ikke «over øret» er veldig behagelig til kontorbruk, men de ser ikke særlig lekre ut, og støydemper ikke som de andre.

Jabra Evolve 75

Jabra Evolve 75

Danmark er sterkt overrepresentert på lyd, og Jabra er en av de ledende, sammen med B&O og flere andre.

Evolve 75 er lett og behagelig, men tekstilet over den ene høyttaleren løsnet fra skinnet rundt ganske raskt. Det kan brukes til musikk, men er ikke førstevalget for de kresne, og det er ikke dette du vil ha med på fly. Talekvaliteten derimot er utmerket. Når du snakker lyser en rød ring i lokkene, og gir kolleger varsel om at du er opptatt. Fiffig.

Plantronics Voyager Focus Foto: Mona Strande

Plantronics Voyager Focus

Dette er en gammel traver, men en som er i god form. Som Evolve 75 ligger det på ørene og ikke over med klokker. Putene er av skinn, og her er det ingenting som kan løsne. Dette er det letteste og kanskje behageligste settet i testen. Men også det dårligste på musikk, som det riktignok tar igjen på talekvalitet. Det er også det billigste settet, og et vi vil anbefale for kontorbruk.

Sennheiser MB 660 MS

Sennheiser MB 660 MS

Sennheiser var kongen av kablede sett til kontoret, og nå vil de møte den nye konkurransen. MB 660 er alt det de andre er, og med dongle til PC-tilkobling. Selv om det ikke har talebom er det dette du trenger på jobben og på fritiden, mener produsenten selv.

Og når sant skal sies har dette virkelig god lyd. Det er en fryd å høre på musikk og tale. I tillegg er det kompakt og lett å ha på. Talelyden er ganske bra, og kommer godt fram til mottakeren.

Master & Dynamic MW65

Master & Dynamic MW65

Master & Dynamic er kanskje ikke så kjent som mange av de andre, men de kan lyd. Nye MW65 er en av de letteste i testen på tross av bruken av aluminium. Lyden er veldig åpen og klar med god balanse mellom bass og diskant. Rett og slett nydelig.

Men den tåredryppende prisen på 5500 kroner er de ikke verdt, spesielt når de ikke er konge på ANC-haugen. Vi opplevde også at lyden ble forstyrret når vi gikk eller beveget hodet. Det virker nesten som noen har sovnet under montering og glemt en skrue. Disse er altså best når du holder deg i ro.

Denon AH-GC30 Foto: Mona Strande

Denon AH-GC30

Hvis byggekvalitet skulle være det eneste kriteriet ville Denon AH-GC30 fremstå veldig bra. Selv de gummiaktige plastdekslene ser ikke plastaktige ut. Men så var det lyden da. Vi synes det mangler diskant og åpenhet i lydbildet og talelyden lider av bass overload.

Appen inneholder en nettradio med alle finesser, men det mangler mange norske stasjoner, og den spiller ikke av det som ligger i arkivet. Du kan dempe bassen på det som spilles fra appen, men folk flest vil spille fra andre apper eller snakke i telefonen. Prisen på 3498 hos HiFi-klubben er i høyeste laget for funksjonalitet og egenskaper.

Jabra Elite 85H

Jabra Elite 85H Foto: Mona Strande

Den store overraskelsen i testen er danske Jabras nye Elite 85H. Mens lillebror Evolve 75 har en talebom som slås ned foran munnen, har Elite 85H tre mikrofoner nede på hver øreklokke. Når samtalen starter, velger elektronikken den beste siden og aktiverer de tre på den siden. Avstanden fra munnen avgjør hva som er «riktig» lyd, og da brukes lyd fra de to andre mikrofonene til å kansellere ut mest mulig omgivelseslyder. Det fungerer utmerket, spesielt ved vindstøy. I tillegg finner vi som i andre headset to mikrofoner inne i klokkene som brukes til ANC, og som også får lyddata fra to av de på utsiden.

Lyden er åpen og klar, og bassen brummer akkurat passe. Støydempingen er overaskende bra, og vi liker spesielt godt at du kan kontrollere mengden «utelyd» man slipper inn. Dermed kan du unngå den innestengte følelsen man ofte får av å snakke i headset med klokker.

Bang & Olufsen H9

Bang & Olufsen H9 Foto: Mona Strande

Den blodferske utgaven av toppsettet til B&O; H9 utmerker seg på flere måter. Lyden og støydempingen er fantastisk, men akk. Det er virkelig dyrt. Listeprisen er 5000 kroner, men Elkjøp har presset det ned en tusenlapp.

Byggekvaliteten er utmerket og vi liker de få fysiske knappene. Hadde det ikke vært for at Jabras nye har lydegenskaper i samme klasse og er mye billigere hadde vi hatt en vinner her. Noen kommer nok til å se bort fra prisforskjellen likevel og kjøpe det på designen, for B&O H9 ser bedre ut.

Appen er upåklagelig og vi liker spesielt godt hvordan man kan justere lydbildet i et X-Y koordinatsystem, og at det kan slippe igjennom omgivelseslyd. Ikke at det betyr så mye, men vi undrer oss over at B&O ikke har benyttet BT 5.0 når de ført har overhalt H9.