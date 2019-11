Test av bajonettsager: Disse sagene sager nesten alt mulig

Når man skal rive bygninger, er bajonettsag med universalblad et utmerket verktøy. En motorsag er selvfølgelig veldig mye mer effektiv i treverk, men det skal bare en liten spiker til så er moroa over.

Bajonettsaga er ikke så ulik måten man sager manuelt på. Sagbladet beveger seg ikke så langt, men veldig mye kjappere.

Valget av sagblad, og de finnes det veldig mange typer av, er svært viktig for å sage raskt og effektivt. Noen er egnet til treverk og har svært lite godt av spiker og skruer, mens andre fint tåler litt metall. Andre igjen er rene metallblader.

Disse bladene ble så varme at de rett og slett smeltet. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Vi trodde at bladene Milwaukee hadde sendt oss, som var beregnet på tre med spiker, kunne egne seg til å sage herdede stålskruer, men den gang ei. Bladet smeltet, og røyken sto ut av treverket. Hardere blader fra Makita ble redningen for den testen. Lærdommen er at det er lurt å se nøye etter hva slags materiale sagbladene er beregnet på og at herdet stål krever svært kapable blader.

Det fine med ulike sagblader er at alle har samme innfesting. Akkurat som med moderne stikksagblader. Det betyr at du kan boltre deg i ulike merker, både fra kjente produsenter og fra billigkjeder. Noen blader kan koste nesten 500 kroner. De aller billigste et par tiere.

Vibrasjon

Er det noe verktøy som vibrerer heftig, så er det en bajonettsag. Produsentene oppgir verdier for vibrasjon, men det er mye som avgjør hvor mye det rister.

Generelt konstaterer vi at de kraftigste, og ikke minst tyngste maskinene som holdt slagtallet oppe, ristet mindre. Det er også avgjørende å presse anlegget på maskinen mot det man sager, ellers blir det en vill opplevelse. Spesielt på modellene med bladpendling.

I denne testen har vi sett på 12 ulike bajonettsager. Seks proffmodeller, tre som også er i proffsegmentet, men som er små 12 volt modeller, og tre forbrukermodeller.

I praksis er grensen mellom proff og forbruker særdeles flytende. Svært mange forbrukere kjøper proffverktøy.

Batterier

Uansett hvordan en test slår ut til fordel for det ene eller det andre verktøyet er det hvilke batterier du har fra før som teller mest. Har du f. eks. batterier fra Bosch eller Ryobi er det nesten alltid lurt å fortsette med det samme merket.

Batteriutviklingen har skutt fart de siste par årene. Bruken av de større 21700-cellene har gitt batterier større evne til å gi fra seg høy strømstyrke i tillegg til at noen utgaver har flere wattimer.

I denne testen har vi benyttet høyeffektbatterier der de er tilgjengelig fra produsenten. Nok en gang ser vi at spenningen ikke er avgjørende. DeWalt sitt 54 volt-batteri brakte ikke seier. Det at Hikoki med 36 volt var den mest kapable maskinen i noen tester tror vi mer beror på konstruksjonen enn på spenningen. Både Milwaukee og Bosch gjør det veldig bra med sin fortsatte satsing på 18 volt.

For å se forskjellen på vanlige batterier og høyeffektbatterier kjørte vi den tyngste saga fra Milwaukee med et vanlig 5 Ah batteri og et 12 Ah høyeffektbatteri. Forskjellen var påtakelig. Det vanlige batteriet klarte ikke levere nok effekt til å drive den kraftige motoren optimalt. Med dette brukte saga uten pendling 48 sekunder på å sage en meter. Med høyeffektbatteriet gikk det unna på utrolige 27 sekunder.

Egenskaper

Noen av bajonettsagene kan pendle bladet, ikke ulikt stikksager. Det øker hastigheten når man sager i treverk. I metall hjelper ikke pendlingen mye. Snarere tvert imot. Faktisk kan det være svært ubehagelig å glemme å skru den av fordi pendlingen gjør at sagbladet hopper og rister.

Noen sager har også stillbart anlegg som kan trekkes inn og ut. Det kan være praktisk i en del situasjoner.

Når du jobber med bajonettsager, er det viktig å presse saga inn og ned i arbeidsstykket. Ellers vibrerer saga voldsomt.

Testing

Den første testen handlet om evnen til å sage én meter i 48 mm konstruksjonsvirke. Vi bygget en vegg av «to-åtte» og boret starthull for bladene. Så målte vi opp spor på en meter som skulle sages raskest mulig langs veden.

For at sagene skulle få mest mulig lik mating hang vi ti kilo lodd foran på sagen og konsentrerte oss om å føre bladet langs sporet (Ikke med 12 volts-modellene). De sagene som kunne pendle bladet, testet vi både med og uten pendling.

Vi satte opp en egen testvegg for mest mulig like betingelser i testen. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Vi gjorde en test med å kappe et tynt firkantrør i stål, men her var det vanskelig å få gode data. De raskeste sagnene som Hikoki, Milwaukee og Bosch gnagde seg igjennom på ned mot sekundet. Det var først da vi kom til de tregeste 12 volt og Black&Decker at det begynte å ta tid, men selv om det tar over 10 sekunder, er dette greie verktøy for slike oppgaver.

Vi var imponert over at alle sagene i testen klarte å sage over denne stålstanga, noen på svært kort tid. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Her var det bare å flytte lista høyere og den kom i form av en 27 mm stålstang. Det var riktignok en usedvanlig tøff jobb for de mindre maskinene, men det var imponerende å se de store dundre gjennom stanga i et tempo som selv en kraftig vinkelsliper ville ha sin fulle hyre med å henge med på.

Som den observante tabell-leser vil se, er det ikke slik at en maskin vinner alle testene. Noen ser ut til å være bedre på enkelte, og ikke fullt så gode på andre øvelser.

Proffmodellene

Milwaukee M18 FSX

Milwaukee 18 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Milwaukees bajonettsag koster omtrent det samme som Hikokien, veier omtrent det samme som den og er nesten på høyde med den i ytelse. Kanskje på grunn av litt kortere slaglengde. Den bruker lenger tid på stålbolten, men er raskere gjennom treverk uten bladpendling. Dessuten har den bedre bladbyttemekanisme.

Hikoki

Hikoki. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Vi fikk nesten hakeslepp da vi så Hikokimaskinen ta seg gjennom stålbolten på 27 mm på 4,5 sekunder. Det er rett og slett fantastisk. Saga gjorde det også bra i tretestene, men her var den ikke like suveren. Den vibrerte lite.

Den koster omtrent det samme som Milwaukees tunge sag som går på 18 volt. Ulempen med å velge 36 volt, som Hikoki har gjort, er at det aller minste batteriet må ha 10 celler, mens 18 volt klarer seg med fem.

Maskinen er generelt veldig god, men en liten klage har vi. Om slagmekanismen parkerer innerst, er det ikke lett å bytte blad.

Bosch GSA 18V-32 Professional

Bosch 18 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Den nye bajonettsaga fra Bosch skiller seg ut fra de andre med formen som er blitt litt krummere enn vanlig. Vi liker dette grepet. Bosch har god kontroll med vibrasjonene. Saga er en halv kilo lettere enn de to foregående. Dessuten har den en veldig god mekanisme for bladbytte.

Det den ikke har er ytelsen til de to tyngste. Dette skyldes nok at Bosch har valgt å stoppe maks slagtall på 2500 i stedet for rundt 3000 som de andre har. Prismessig er den gunstig.

DeWalt 54 volt DCS388N

DeWalt 54 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Vi hadde ventet mer at DeWalts 54 volts sag til den prisen de har. Den har ikke bladpendling og den har kort slaglengde på bladet.

Ytelsen er grei, men ikke om man sammenlikner prisen med konkurrentene over.

DeWalt 18 volt DCS367N

DeWalt 18 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

18 voltmodellen fra DeWalt er vesentlig billigere og vesentlig lettere enn storebror.

Den mangler pendling, justerbart anlegg og belteklips som de andre i proffsegmentet har. Ytelsesmessig er dette den svakeste proffsaga, men den er også lettest og dermed mest hendig i denne klassen.

Makita DJR187Z

Makita 18 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Dette er saga for alle som skuler til prisen. Den har ingen svake punkter og er billigst i klassen.

Dessuten er ytelsen bra selv om den ligger et godt stykke bak Hikoki og Milwaukee som koster rundt det dobbelte.

12 volt og en hånd

De små sagene på 12 volt har naturlig nok mye dårligere ytelse i tunge arbeidsoppgaver, men de er mye lettere å håndtere enn de store. De kan lett brukes med en hånd, noe som er bra når du må holde fast det du skal sage, eller klamre deg fast i et tre, mens du sager av grener. For mange er dette den ideelle bajonettsagen.

Vi lot dem gå gjennom de samme testene som de andre, noe om er langt utenfor hva de skal brukes til. Men de klarte det!

Milwaukee M12 CHZ

Milwaukee 12 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Dette er den tyngste av de små modellene og den med lengst slaglengde. Den sitter godt i hånda og er den som sager lengst på halvminuttet, men bare så vidt.

Bosch GSA 12V-14 Professional

Bosch 12 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Selv om denne må se seg slått av Milwaukee på lengdetesten i tre, er den litt raskere gjennom både stålbolten og tre med skruer i.

I tillegg er den både vesentlig billigere og vesentlig lettere, så den går av med 12 volt-seieren

Makita JR105D

Makita 12 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Makitaen på 12 volt er veldig lett og billig. Men den er klart tregere enn de andre i tretesten. 4 cm på 30 sekunder er ikke mye å rope hurra for.

Dessuten har den en antikvert innspenning av bladet med unbrako som attpåtil knakk da vi skulle få bladet til å sitte bedre. Ingen kjærlighet her nei.

Forbrukerklassen

Ryobi

Ryobi. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Som vi har sett før så har mye verktøy fra Ryobi data som skulle plassere verktøyet deres i den nedre enden av proffsegmentet, men selskapet insisterer på at de er rettet mot forbrukere. Det gjelder også her. Saga deres er best blant forbrukermodellene og har både børsteløs motor, pendling av bladet og justerbart anlegg som proffmodellene har. Samtidig når den ikke opp når vi sammenlikner den med de heftigste proffmodellene. Men den slo den minste 18-volt proffmodellen fra DeWalt.

Grønn Bosch

Bosch advanced 18 volt. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Bosch er i ferd med å fornye hele sin grønne verktøyverden. Det renner på med nye modeller med en litt mørkere og mindre skrikende grønnfarge.

Bosch AdvancedRecip 18 er billig og gjør jobben. I ytelse for pengene er dette er veldig god maskin. Den er langt fra så avansert som Ryobis sag og den har ikke helt den samme ytelsen, men på grunn av prisen er dette vinneren i forbrukersegmentet.

Black&Decker

Black & Decker. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk ukeblad

Saga fra Black&Decker er fremfor alt billig med en pris på litt over 600 kroner. Har du bare små enkle jobber, klarer den seg. Det vi kjørte den igjennom var nok mye utenfor komfortsonen til denne billige saga. Når vi kappet 48 mm konstruksjonsvirke, vibrerte den voldsomt.

Alternativt kan du kjøpe den med batteri og lader, men da er batteriet på skarve 1,5 Ah og laderen er aldeles ynkelige 0,5 A. Du bør heller kjøpe et litt mer kapabelt batteri og en lader som tillegg til en batteriløs modell.