Teslas ratt vil bli typegodkjent i Europa

Tesla er gode på å skape oppmerksomhet rundt sine produkter, og da de lanserte oppdatert Model S og X forrige uke, var det rattet disse bilene skal få som var den heteste poteten.

Det er utformet som en «yoke», altså en styrespak, som man vanligvis finner i fly. Det er ikke mange eksempler på biler lovlige for ferdsel på offentlig vei som har kommet med slike ratt, og i alle fall ikke de siste 30 årene.

Mange har derfor antatt at et ratt på være rundt. Men UNECE-regelverket som EUs typegodkjenningsregelverk bygger på sier ingenting om hvordan et ratt skal utformes.

Altså er det heller ingenting i EU-direktivet som omhandler typegodkjenning av kjøretøy som sier at rattet skal være rundt:

«Nominal radius of steering control means in the case of a steering wheel the shortest dimension from its centre of rotation to the outer edge of the rim. In the case of any other form of control, it means the distance between its centre of rotation and the point at which the steering effort is applied. If more than one such point is provided, the one requiring the greatest effort shall be used.» (vår utheving)

Merk at «steering wheel» kun brukes når det spesifikt er snakk om et ratt, og at begrepet eller er det nøytrale «steering control». Det gjelder også i den tyske utgaven av direktivet.

Vil bli typegodkjent i Nederland

Nå har også nederlandske RTL nieuws fått bekreftet at kjøretøymyndighetene i Nederland, RDW, at et slikt ratt er tillatt. RDW viser til at rattets utforming ikke er regulert i verken EUs eller UNECEs regelverk.

Historisk sett har Tesla fått alle sine europeiske typegodkjenninger hos RDW i Nederland. EU-regelverket er slik at en løsning som typegodkjennes i ett medlemsland automatisk også er typegodkjent i alle andre EU- og EØS-land.

Rattet i Peugeot e-208 er streng tatt heller ikke trill rundt. Foto: Marius Valle

RDW viser også til at det er mange ratt på markedet allerede som ikke er sirkelformet. For eksempel har en del biler ratt hvor undersiden er flat. Dette gjøres blant annet for at det skal være enklere å komme seg inn og ut av bilen. Det har også fordelen at det er lettere å kjenne om man har rattutslag.

For Teslas del kan en annen fordel være at det er lettere å se skjermen bak rattet.

Videre hevder RDW at trenden er at flere biler vil få rektangulære ratt i fremtiden. Det er ingen krav til hvor mange omdreininger et ratt må ha fra fullt utslag mot høyre til venstre. Det skal kun være nødvendig å dreie 90 grader i hver retning. Altså kan fullt rattutslag i Teslas nye biler potensielt gjøres uten å flytte hendene fra rattet.

Det er dermed ingen grunn til å anta at Tesla vil få noen problemer med å få rattløsningen typegodkjent i Europa.

Dette bildet lå en periode tilgjengelig på Teslas nettsider, og viser det nye interiøret med et vanlig ratt. Foto: Tesla

Vil trolig komme med vanlig ratt som alternativ

Men det blir antakeligvis mulig å velge et tradisjonelt ratt om man heller ønsker det. Det eksisterte en periode interiørbilder av Model S og X med vanlig ratt på Teslas nettsider. Disse bildene var imidlertid skjult, og skal siden ha blitt fjernet.

Av det vi kan se på bildet ser det ut til at Tesla vil tilby et ratt som er ganske likt det som finnes i Model 3 og Model Y.

Vi skal for ordens skyld også nevne at Tesla på sine nettsider skriver at spesifikasjon og bilder som vises frem er for amerikansk spesifikasjon. Det er derfor ikke bekreftet at biler med styrespak i det hele tatt vil tilbys i Europa, selv om dette virker lite sannsynlig.