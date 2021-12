Problemene kan føre til at ryggekameraet på bilene blir deaktivert eller til at døren til bagasjerommet åpner seg uventet. Tesla har foretatt to separate tilbakekallinger av bilene og vil reparere feilen gratis.

Den største tilbakekallingen gjelder mer enn 355.000 Model 3-biler, mens den andre gjelder nesten 120.000 Model S-biler.

Tesla sier de ikke kjenner til at noen biler har kollidert på grunn av problemene.