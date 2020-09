Tesla stenger Supercharger-stasjon

Tesla stenger nå for første gang i Norge en Supercharger-stasjon. Det er ladestasjonen i Aksdal utenfor Haugesund som skal demonteres.

Men tilbudet skal ikke bli dårligere. Et steinkast unna åpnes denne uken Teslas tredje såkalte V3-stasjon, som kan lade biler med effekter opp mot 250 kilowatt. I den forbindelse avvikles ladestasjonen som Tesla åpnet her i 2014.

Den nye V3-stasjonen åpnes i dag, mens den eksisterende avvikles 15. mars neste år, ifølge Tesla. Altså vil det i en overgangsperiode være mulig å lade begge steder.

Det var ifølge Even Sandvold Roland, informasjonssjef i Tesla Norge, ikke mulig å utvide den eksisterende, eller å ha to stasjoner i drift permanent på samme sted. Dette på grunn av eiendomsforhold, forteller Roland.

Den nye stasjonen kommer rett vest for bensinstasjonen ved Aksdal senter. Den vil ifølge Roland ha enklere adkomst enn den eksisterende stasjonen.

Må oppgradere bilen for å lade

For Tesla-eiere som benytter seg av denne stasjonen, kan det potensielt bli en utfordring å få ladet når den gamle stasjonen stenger. Dette fordi Tesla Model X og S levert før mai 2019 ikke har støtte for CCS-ladere. De kan med andre ord i utgangspunktet ikke lade på de nye Supercharger-stasjonene.

Det er imidlertid mulig å oppgradere ladeenheten i bilen, slik at den kan benyttes på V3-ladere og andre CCS-ladestasjoner. Dette koster 3550 kroner inkludert deler og arbeid.

Tesla Model 3 på en V2-ladestasjon i Sandane. Foto: Marius Valle

Bilen får da ikke en kontakt som passer CCS-kontakt, men man må benytte seg av en adapter for å lade på CCS-stasjoner. Slike adaptere leveres for øvrig som standardutstyr på alle nye Model S og X. Til sammenligning har Model 3 CCS-ladekontakt, og trenger dermed ingen adapter.

– Vi vet at Aksdal Supercharger flittig brukes av dem som reiser mellom Bergen og Stavanger. Derfor ønsker vi å informere om dette, slik at så mange som mulig er oppmerksomme på endringen. Vi ønsker at alle skal være trygge på at nettverket vårt får deg dit du vil reise, sier Roland.

Han sier de ser på muligheten for å nå ut til de kundene som berøres ved å gi informasjon i bilens navigasjonssystem. Det er foreløpig uklart hvordan det vil se ut.

Klargjort for 32 ladeuttak

Den nye ladestasjonen i Aksdal skal utstyres med 16 ladeuttak, og er forberedt for inntil 32 uttak på sikt. Dagens stasjon har 12 ladeuttak. Det blir dermed en betydelig kapasitetsøkning.

Også fordi V3-laderne i motsetning til V2-laderne ikke har effektdeling mellom stolper. Alle uttakene vil kunne få den maksimale effekten bilen kan ta imot. På V2-ladere deles effekten på to og to uttak.

Roland forteller at Tesla ikke har konkrete planer om å gjøre disse endringene andre steder i Norge.

– Det håper vi å unngå. Det er ingen konkrete planer om å stenge andre Supercharger-stasjoner, og vi har ingen planer om systematisk utskifting av V2-stasjoner til V3, sier han.

Men det bygges ingen nye V2-stasjoner. Alle nye stasjoner som kommer fremover er V3-stasjoner. Det vil si at de fem stasjonene Tesla skal åpne i Finnmark i år skal få ladeeffekt inntil 250 kilowatt.

Laderne som demonteres i Aksdal skal brukes til vedlikehold av andre V2-ladestasjoner i Norge og Europa, forteller Roland.

Korte ventetider

Roland forteller for øvrig at Tesla Supercharger har fungert godt i sommer.

– Vi ser at i perioden juni til august så fikk 95,9 prosent av Telsa-eiere som ladet i Norge koblet seg til en lader innen 2 minutter etter ankomst. I juli fikk 98,3 prosent koblet seg til innen ti minutter.

Han sier trafikken i sommer har vært høyere enn normalt, men at ladeinfrastrukturen har håndtert dette fint.

Et ladestopp på en V3-lader varer i gjennomsnitt i 15 minutter, ifølge Roland.

Tesla har i dag 63 Supercharger-stasjoner med til sammen 856 ladestolper i Norge. Det koster 1,70 kroner per kilowattime å lade her.