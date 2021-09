Tesla slipper oppdatert selvkjørings-programvare: «Svært imponerende», eller «folkehelserisiko»?

Nylig lanserte Tesla betaversjon 10 av sin selvkjøringsprogramvare for utvalgte testere i USA.

Programvaren fremstår nå enda mer avansert enn tidligere, men føreren har fortsatt ansvaret og må være klar til å gripe inn til enhver tid. Dette er altså fortsatt selvkjøringsnivå to, tilsvarende et avansert førerassistentsystem. Ambisjonen er at programvaren en gang i fremtiden skal bli så bra at bilene blir helt selvkjørende (nivå fem).

Oppdateringen innebærer at den kamerabaserte prosesseringen og det nevrale nettet er opplært for mange flere ulike situasjoner. Tesla-sjef Elon Musk påpeker på Twitter at oppdateringen hovedsakelig gjelder for bykjøring. På motorvei er kjøringen basert på eldre koding.

Som tidligere er betaversjonen kun lansert i USA. Planen er likevel at systemet etterhvert vil komme til våre breddegrader, ettersom Tesla i dag selger pakken «Fremtidig selvkjørende funksjoner» til sine biler i Norge.

Hva synes testerne?

Flere mener systemet nå er mer kapabelt til å løse utfordringer i trafikken selv og at bilen oppfører seg mer naturlig. Likevel påpeker andre at de ofte må ta over styringa.

Youtuber AI Drivr (https://www.youtube.com/watch?v=xbw2ZB0Lbk8) har testet programvaren i San Francisco og sier den er svært imponerende. Testeren lar bilen bestemme mye selv uten å gripe inn. Her fremstår programvaren noe defensiv, men den løser etterhvert mange av situasjonene uten å be føreren ta over styringa. Han kjører også ned beryktede, svingete Lombard Street (rundt 17 minutter inn i videoen). Ved et tidspunkt ber bilen føreren ta over her, men AI Drivr påpeker i likhet med andre youtubere at betaversjon 10 presterer bedre på denne veien enn hva som tidligere har vært tilfellet:

Rob Maurer, som lager podkasten Tesla Daily, blir skremt av hvordan bilen oppfører seg innledningsvis, men gjennomfører den første testen sentralt i Milwaukee uten å måtte gripe inn:

Youtuber Dirty Tesla (https://www.youtube.com/watch?v=dE8XQaiQkSE bemerker at veioppmerkingen er tydeligere i visualiseringen. Han demonstrerer flere venstresvinger utført uten problemer, og bemerker at bilen ved flere anledninger kjører slik han selv ville gjort. Likevel får han eksempler hvor bilen gjør utrygge manøvrer.

Twitter-brukeren Tesla Raj har publisert flere eksempler på det sosiale mediet hvor bilen blant annet kjører i rundkjøring, samt at den reduserer hastigheten før fartsdumper. Han bemerker også noen seine filbytter og at han må trykke ekstra på wattpedalen for at bilen skal komme trygt gjennom kryss.

Youtuber Kim Paquette var ikke imponert over hvordan systemet oppførte seg på første kjøretur i Newport i Rhode Island. Hun kjørte i nokså krevende omgivelser med smale, trafikkerte veier. Flere seere kommenterte imidlertid at det kunne hjelpe å kalibrere kameraene på nytt. Paquette gjorde dette, og resultatet ble bedre i neste test:

– En folkehelserisiko

Vi skal huske på at det kun er utvalgte testere som har fått tilgang til betaversjonen gjennom Teslas tidlig tilgang-program. Dette er gjerne ivrige Tesla-eiere som har kjørt bilene i flere år og/eller har mange følgere på sosiale medier. De er svært opptatt av Tesla og kan ha egeninteresser av å fremstille funksjoner på den ene eller andre måten. For eksempel er Rob Maurer åpen om at han handler Tesla-aksjer aktivt.

Elon Musk sier på Twitter at betaversjon 10.1, som tilsynelatende skal komme bare uker etter versjon 10, trolig kan lanseres til et bredere publikum.

Flere ulike aktører utvikler teknologi for selvkjørende biler, men Tesla skiller seg ut ved å gi brukere tilgang til betaversjoner av programvaren. Det nasjonale transportsikkerhetsorganet i USA (NTSB) har i et brev advart om at praksisen kan utgjøre en risiko for andre.

– Tesla ber utvalgte kunder, som ikke er sikkerhetstrente, om å risikere egen og andres sikkerhet for å prøve en programvare som de allerede har betalt for. Jeg mener at Teslas selvkjøringsprogramvare utgjør en folkehelserisiko og skaper en farlig presedens, har Liza Dixon, doktorgradsstipendiat innen menneske-maskin-interaksjon hos Bosch, tidligere sagt til Autoweek.

Dumpet radaren

Olav Madland, daglig leder i Kongsberg-selskapet Applied Autonomy, har tidligere sagt til TU at det er lett å bli fascinert av Teslas teknologi. Samtidig påpekte han at Tesla er drevet ut ifra perspektivene privat bilisme og personlig nytte.

– Jeg har selv ikke tro på at dette er måten å løse dette på. En selvkjørende bil må være en delt bil. Kjøretøyene bør være begrenset slik at du kan få sømløse reiser til og fra kollektivknutepunkter, sa han.

Tidligere i år fortalte Tesla at de dumper radaren og går over til kun kamerabasert Autopilot-system for Model Y og Model 3 som selges i Nord-Amerika. De velger dermed annerledes enn de fleste andre aktører med selvkjøringsambisjoner, som både bruker lidar og radar.