Tesla på klar sisteplass i kvalitetsrangering. Koreanerne på topp

Amerikanske JD Power publiserer hvert år en undersøkelse av kvaliteten på store bilmerker som selges på det nordamerikanske markedet. I år var Tesla med for første gang, og det er dårlige nyheter for den kaliforniske produsenten.

Blant de 32 bilmerkene som er med i undersøkelsen, havner Tesla på en solid jumboplass.

Undersøkelsen, kalt Initial Quality Study, tar for seg kvalitet de første 90 dagene etter overtakelse, og i undersøkelsen var det i snitt 166 rapporterte problemer per 100 kjøretøy. Undersøkelsen sier ingenting om kvaliteten på kjøretøyene over tid. Om for eksempel en bilmodell har en svakhet som fører til at girkassen ofte ryker etter ett år, eller utvikler et unormalt oljeforbruk, fanges det ikke opp av denne undersøkelsen.

Indikator på kvalitet

JD Power mener imidlertid at kvaliteten på en ny bil kan være en betydelig indikator på hvor mange problemer vil oppleve over tid.

For Tesla ble det rapportert 250 problemer per 100 kjøretøy. I motsatt ende av skalaen ligger Dodge og Kia, begge med 136.

Selv om Tesla havnet på siste plass, er ikke antallet problemer unikt stort. For Land Rover ble det rapporter 228 problemer per 100 kjøretøy, mens Audi, Volvo og Mercedes-Benz også bikker 200.

BMW og Porsche er også blant bilmerkene som er dårligere enn gjennomsnittet.

Undersøkelsen er basert på svar fra til sammen 87.282 bilkjøpere i alle de 50 delstatene i USA i perioden februar til mars i år. Teslas biler selges ikke i alle disse delstatene, men salget av Model 3 har nådd et høyt nok volum at bilmerket kan tas med.

Tesla er den eneste bilprodusenten i undersøkelsen som ikke tillater JD Power å hente ut registreringsdata fra 15 av delstatene hvor det kreves godkjennelse fra produsent. I de øvrige delstatene er det ikke nødvendig med slik tillatelse, så Teslas rangering er basert på svar fra eiere i disse delstatene.

Klassiske Tesla-problemer

I et intervju med Wall Street Journal sier JD Powers leder for bilavdelingen, Doug Betts, at Tesla-kundene i hovedsak rapporterte problemer knyttet til justering av karosseripaneler og dører, skranglelyder, vindstøy og kvaliteten på lakken.

Han sier at dataene viser at dette er områder Tesla ikke er gode på.

Tesla Model : Marius Valle

Det burde ikke komme som noen stor overraskelse, ettersom flere har kritisert kvaliteten på Teslas biler. I et intervju med Teknisk Ukeblad nylig, fortalte Sandy Munro, som analyserer nye biler, at Tesla ikke kommer i nærheten av byggekvaliteten på tyske biler.

Han kritiserer særlig lakken, og mener at Tesla må ansette noen som har tilstrekkelig kompetanse for å få skikk på dette.

Koreanerne på topp

I motsatt ende av rangeringen kniver Kia og Dodge om førsteplassen. Hele 16 av de 18 Kia-modellene i undersøkelsen er rangert blant topp tre i sine respektive kjøretøykategorier.

Ifølge undersøkelsen er det koreanske og amerikanske bilmerker som leder på kvalitet. Japanske bilmerker har i mange år nytt høy anerkjennelse for høy kvalitet, men de har falt lenger ned på listen. Det er kun Mitsubishi, Lexus og Nissan av de japanske merkene som har færre feil enn gjennomsnittet.

De fleste premiummerkene er under snittet. Det kan skyldes at slike biler har mer avansert teknologi, ifølge JD Power. Det er kun Genesis, Lexus og Cadillac i denne kategorien som har færre problemer enn gjennomsnittet.

Nær en fjerdedel av alle rapporterte problemer er knyttet til infotainmentsystemer. Stemmegjenkjenning, mobiltilkobling, trykkskjermer og navigasjonssystemer er gjengangere.

Den beste bilen i undersøkelsen er Chevrolet Sonic, med 103 feil per 100 biler.

Det er for øvrig ikke nødvendigvis slik at undersøkelsen sier så mye om kvaliteten på biler du får kjøpt i Norge. Svært mange av bilene er produsert i Nord-Amerika for det amerikanske markedet, og mange av modellene er ikke tilgjengelige i Europa i det hele tatt.

En tilsvarende undersøkelse for det europeiske markedet ville dermed trolig hatt et annet utfall.