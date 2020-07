Tesla overrasker med overskudd

Elon Musks elbilprodusent Tesla har lagt fram et overraskende positivt overskudd for andre kvartal, til tross for koronakrisens herjinger.

Resultatet rydder veien for at Tesla kan søke om å få bli med på den prestisjefylte S&P 500-indeksen på Wall Street. Et krav for å bli listeført der, er at man må ha fire resultater med overskudd på rad, noe Tesla nå har oppnådd.

– Jeg har aldri vært mer optimistisk eller oppglødd rundt Teslas framtid, sa Musk i en telefonkonferanse med analytikere og investorer.

Overskudd

Onsdagens resultatfremleggelse viser et overskudd på 104 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med et underskudd på 408 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Omsetningen falt 5 prosent til 6 milliarder dollar.

Musk kunngjorde også onsdag at selskapets mål om å levere 500.000 biler i år fortsatt er målet, og at Tesla skal bygge en ny fabrikk nær Austin i Texas der flere bilmodeller, blant dem den kommende Cybertruck, skal bygges.

Kunngjøringen hylles av Texas' guvernør Greg Abbott, som mener at fabrikken vil tilføre delstaten minst 5.000 nye jobber.