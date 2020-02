- Tesla har 92 prosent oftere skader enn fossilbiler

En ny undersøkelse som danske Politiken har gjort, viser at elbiler er involvert i 20 prosent flere uhell enn andre typer. For Tesla er tallet enda høyere - hele 50 prosent.

Også i Norge er det mørke skyer over elbilstatistikken. TU har sendt spørsmål til de ulike forsikringsselskapene, der vi har bedt om skadetall justert i forhold til hvor mange elbiler det er på veiene. Akkurat som i den danske statistikken, så stikker Tesla seg negativt ut også her til lands.

- 64 prosent mer Tesla-skader enn andre elbiler

- Hvis vi ser på antall kasko- og ansvarskader har elbiler, unntatt Tesla, 17 prosent høyere skadefrekvens enn fossile biler. Tesla har 64 prosent høyere skadefrekvens enn øvrige elbiler, og hele 92,2 prosent høyere skadefrekvens enn fossile biler, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring.

Selskapet melder at Tesla S er mest skadeutsatt, fulgt av X og deretter Model 3.

Tesla har 92,2 prosent mer sjanse for å være innblandet i uhell enn fossilbiler, ifølge Tryg. Foto er fra en ulykke i USA. Bilde: Joe Dovi

I tillegg til at elbiler oftere blir utsatt for skade, er de ifølge Irgens dyrere å reparere.

- En elbil har i gjennomsnitt 6,8 prosent høyere erstatningsbeløp enn en fossilbil, sier han.

- For Tesla spiller også størrelsen på bilen inn, siden svært mange skader er typiske parkeringshusskader, med oppskrapinger i støtfanger/skjerm/side, sier han.

Nå har Tryg planlagt en informasjonskampanje, der elbilister får gode råd om bruk av elbil - og litt skadestatistikk med på kjøpet.

- Elbiler, som gruppe, må betale for den reelle risikoen de representerer, sier Ole Irgens i Tryg.

Codan: Kia og Tesla topper

- Hos oss er elbil involvert i flest skadesaker, etterfulgt av hybrider, diesel og til sist bensin, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan forsikring.

Hos Codan er det Kia sine elbiler som topper skadestatistikkene, tett fulgt av Tesla og Hyundai sine elbiler. Richvoldsen understreker at det er Kia sine elbiler som topper listen, og at det skadestatistikken ikke gjelder fossildrevne Kia-biler.

- Svært mange av elbilskadesakene er eneulykker, for eksempel utforkjøring og bulking i parkeringshus, sier Richvoldsen.

Han sier at erstatningsbeløpene, både på elektriske og andre biler, øker på grunn av ny teknologi i bilene - spesielt på premiumbiler.

- Premiumbiler, både elektriske og andre, benytter ofte store, integrerte deler med mye avansert og kostbar teknologi. Ødelegges en del av støtfangeren, må gjerne hele byttes. På en eldre bil koster en støtfanger rundt 2000 kroner, med nye biler kan en liten støtfangerskade fort bety 30.000 kroner.

Richvoldsen forteller at veldig mange skader skjer det første halve året. En årsak er at ny teknologi ikke bare er kostbar å reparere - den kan også være distraherende.

- Noen stoler nok i overkant mye på teknologien, f.eks. bruk av sensorer og kameraer i parkeringshus. I Codan er vi både elbiltilhengere og teknologioptimister, og forventer at dette blir bedre over tid, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen.

Frende: Tesla topper

Også kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende forteller at Tesla stikker seg negativt ut.

- Skadefrekvensen for elbiler er betydelig høyere - 20 prosent - enn øvrige biler. Tesla, som utgjør en stor del av elbilporteføljen hos Frende, påvirker disse tallene i stor grad, sier Slettemoen.

- Tesla har generelt mye høyere skadefrekvens enn øvrige biler, både elbiler og biler med forbrenningsmotor. Også om man ser bort fra Tesla, har elbilene i vår portefølje samlet sett noe høyere skadefrekvens - rundt fem prosent - enn øvrige biler.

- Hvilke elbilmerker er oftest innblandet i skadesaker?

- Alle Teslas tre modeller er på topplisten, samt Jaguar I-Pace og elbilene fra Hyundai, sier Slettemoen.

Også når det gjelder kostnadene ved reparasjon utmerker Tesla seg negativt, ifølge Slettemoen.

- Gjennomsnittlig erstatningsbeløp er noenlunde likt for elbiler og andre biler, mens Tesla-skadene i gjennomsnitt er betydelig dyrere, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.

Fremtind: Mest uhell med Tesla og Kia

Fremtind, som oppsto da forsikringsdelene av SpareBank 1 og DNB fusjonerte for et års tid siden, melder om samme utvikling.

- Elbilene vi forsikrer har en høyere skadefrekvens enn både hybrid-, diesel- og bensinbiler, forteller kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind.

- Hos oss er det Tesla og Kia vi registrerer flest skader på, sier Rudi.

I 2019 registrerte selskapet skade på rundt 33 prosent av elbilene - det inkluderer alt fra flatt batteri og steinsprut til mer alvorlige ulykker. Tallene er høyere enn både hybridbiler (31 prosent), dieselbiler (30 prosent) og bensinbiler (22 prosent). Ifølge Fremtind har elbilister ikke mer skyld i skade enn andre sjåfører.

- Når vi ser på ansvar/skyld i forbindelse skader så er den tilnærmet lik på alle de fire vanligste drivstofftypene, sier Rudi.

- Ser vi konkret på snitterstatning blant forsikringskundene i SpareBank 1, er den lavere for elbil enn hybrid, diesel og bensin. Én årsak er at SpareBank 1 forsikrer flere mindre elbiler, som VW Golf og Nissan Leaf. Snittskaden for disse bilene er lavere enn for eksempel Tesla og Jaguar I-Pace, som vi forsikrer forholdsmessig færre av, sier Simen Rudi i Fremtind.

Også fra Gjensidige fortelles den samme historien.

- Elbiler er mer skadeutsatt enn fossilbiler. Dette kan ha med kjøremønster å gjøre. Elbiler brukes mye i forbindelse med kjøring til jobb, og småkjøring i urbane strøk. Begge deler innebærer høyere skaderisiko enn langtur, særlig når det gjelder småbulking, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han ønsker ikke å forteller hvilke bilmerker som topper skadestatistikken.

Bynære strøk og rask akselerasjon

Men hvorfor er elbiler så utsatt for ulykker? Heidi Tofterå Slettemoen i Frende peker på to ting:

- Elbiler synes å i større grad bli brukt til småkjøring og kjøring i rushtrafikken, noe som kan påvirke skadefrekvensen negativt. Dessuten er det grunn til å tro at rask akselerasjon kan være med å påvirke hvor ofte skader inntreffer, sier Slettemoen.

- For mange handler det om å gå fra en familiebil med 130 hestekrefter til en familieracer med 500 hk. Sannsynligheten for skader øker ved alle typer bilbytte, men med en kraftig elbil øker dette ytterligere, sier Georg Richvoldsen i Codan.

Simen Rudi i Fremtind er enig i at mye kraft, hurtig akselerasjon og tettbygd strøk er sentrale årsaker.

- I juni i 2018 registrerte vi blant forsikringskundene i SpareBank 1 skader på nesten halvparten av elbilene i Oslo, sier Rudi.

Ole Irgens i Tryg er helt enig i at høy effekt og heftig akselerasjon spiller inn.

- I tillegg er elbiler fortsatt et storbyfenomen, og biler skades oftere i storbyer enn i resten av landet, sier Irgens.

Kollektivfelt og store skjermer

- En annen årsak er at nye biler har tekniske nyvinninger og store displayer som kan virke distraherende. Vår oppfatning er at en stor andel av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus fra sjåførene, sier Rudi, og understreker at dette ikke bare gjelder elbiler.

- Teknologien kan gjøre at vi føler oss så trygge at vi blir sløve når vi kjører, eller at vi kjeder oss og begynner å fikle med andre ting, for eksempel mobilen.

Fra Gjensidige kommer det også et annet poeng:

- Retten til å kjøre i kollektivfelt fører til at elbiler oftere skifter felt enn andre. Det gir økt bulkerisiko, sier Christian Haraldsen i Gjensidige.

Storebrand, som har et samarbeid med Norsk Elbilforening om forsikring av nettopp elbiler, sier at de ikke har “langsiktig erfaring på aggregert nivå” om dette. If melder at det ikke er noe tydelig bilde verken ene eller andre veien, og at de ikke ønsker å dele skadedata av konkurransehensyn.

Tesla: - Krever tilvenning

- Inntil ganske nylig leverte Tesla kun Model S og Model X, som er romslige familiebiler. Vi ser av vår innbyttestatistikk at kundene våre ofte kommer fra vesentlig kortere og smalere biler, og det er klart at en større bil krever en viss tilvenning for sjåføren, selv om vi har gode og brukervennlige sensorsystemer, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge.

Mette Simonsen Hauge, informasjonsansvarlig i Kia Norge, sier at de ikke har noe tallmateriale på dette, og at de derfor ikke ønsker å kommentere saken.