Tesla ligger seks år foran Toyota og Volkswagen

I en rapport fra Nikkei Business Publications hevdes det at Tesla ligger mange år foran de største bilprodusentene i verden.

Dette er konklusjonen etter at en Tesla Model 3 er plukket fra hverandre og studert del for del, skriver Nikkei Asian Review.

Det er spesielt Teslas sentrale datamaskin, den såkalte «hardware 3»-enheten, som gjør at den amerikanske elbilprodusenten er på et eget nivå. Ifølge avisen skal en ingeniør fra en stor japansk bilprodusent som deltok i analysen forskrekket ha fastslått at dette er teknologi de selv ikke kan produsere.

Hardware 3-modulen er hjertet i Teslas nåværende biler, og brukes både til Teslas Autopilot-funksjoner, og bilens øvrige infotainment-funksjoner. Det er i praksis en kraftig datamaskin, som er i stand til å prosessere store datamengder.

Leverandørindustrien er ikke klar

Det sentrale er at maskinvaren trolig er kraftig nok til å håndtere datamengdene som det er ventet at fremtidens selvkjørende biler må prosessere. Industrieksperter mener at det vil gå seks år før leverandørindustrien vil være i stand til å levere fullintegrerte løsninger som dette.

Dermed er Tesla seks år foran resten av bilindustrien på dette området, skriver Nikkei.

Tesla er åpenbart ikke alene om å kunne utstyre biler med slik maskinvare. Det er likevel et stort problem for de store bilprodusentene at Tesla har kommet så langt. For de tradisjonelle produsentene er avhengige av sine underleverandører, som produserer en rekke ulike elektroniske styreenheter (ECU) til bilene deres.

Alt fra stabilitetskontroll til autobrems kan styres av helt separate systemer. Hos Tesla er nesten alt integrert, slik at antallet separate enheter er minimalt.

For den japanske bilingeniøren Nikkei viser til, er problemet ikke at de ikke kan klare å bygge et slikt system, men at de ikke i dag er i stand til å kvitte seg med alle underleverandører for å gå over til ett integrert system. I alle fall ikke på kort sikt.

Dermed sitter de tradisjonelle bilprodusentene så å si fast i et nett av elektroniske styreenheter, mens Tesla står helt fritt, skriver avisen.

Tesla har full kontroll

Det understrekes av at mesteparten av delene på Model 3 bare har Tesla-logo, og ikke underleverandørlogo. Selv kretskortene i bilens ulike elektroniske kontrollenheter har Tesla-logo. Det peker på at Tesla har full kontroll over utviklingen av all nøkkelteknologi i bilen, skriver Nikkei.

Det er slik kontroll som gjør det enkelt for Tesla å rulle ut nye funksjoner via programvareoppdateringer. Og det er de samme begrensningene som gjør det vanskelig for de tradisjonelle bilprodusentene å gjøre det samme.

Lykkes Tesla med denne strategien, vil det bety at resten av industrien må gjøre det samme. Det kan bety store problemer for underleverandørindustrien i årene som kommer.

Tesla lager ikke alle sine deler selv, men er også avhengig av underleverandører, spesielt for mye av bilenes mekanikk og andre systemer.

Men de har selv produsert viktig kraftelektronikk, inkludert motor og drivlinje, noe mange andre bilprodusenter kjøper fra underleverandører.

I tillegg er programvaren for avansert førerstøtte og systemene som skal gjøre bilene selvkjørende på sikt utviklet internt hos Tesla.

Andre analyser har lignende konklusjoner

Selv om Tesla ifølge Nikkei-rapporten ligger mange år foran sine konkurrenter på enkelte områder, er det ikke noen garanti for at strategien vil lykkes. Men om de gjør det, vil det tvinge andre bilprodusenter til å gå samme rute, tror Nikkei.

En tilsvarende analyse fra UBS Evidence Lab publisert desember 2018 kom frem til at det da trolig kostet Tesla 41.000 dollar å produsere hver Model 3, og at den billigste utgaven av bilen dermed vil selges med tap på flere tusen dollar.

Likevel vil Teslas integrerte IT-løsninger gi dem en fordel, nettopp av de samme grunnene Nikkei oppgir. Det vil bli vanskelig for bilprodusentene å lage slike systemer fordi de er så avhengig av sine underleverandørers elektroniske systemer.

