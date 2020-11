Tesla detroniseres: Er ikke lenger største elbilmerke i Europa

Det var et ganske klysete slagord som Volkswagen lanserte da de presenterte sin MEB-plattform, den første arkitekturen som var helt fokusert på elbiler.

– Vi skal bygge elbiler for millioner, ikke millionærer, sa Thomas Ulbricht, ansvarlig for e-mobilitet i VW 2018.

Ulike representanter har gjentatt dette som et mantra, og VWs ID.3 har mange ganger blitt beskrevet som en folke-elbil.

Spol fremover i to år, og noe har virkelig begynt å skje. I løpet av året ble flere nye elbilmodeller lansert, ikke minst VW ID.3, og dette har gjort inntrykk i salgsstatistikken. Amerikanske Tesla, som lenge har vært symbolet på en elbil, og som med lanseringen av Model 3 også har vært en spiller med stort volum, har fått konkurranse.

I løpet av tredje kvartal i fjor hadde Tesla en markedsandel på 33,8 prosent – altså kom hver tredje solgte elbil i Vest-Europa kom fra den amerikanske produsenten.

Tesla taper

Men nå er de fjernet fra den utvetydige rollen som markedsleder – har de virkelig tapt. Når salgstallene for tredje kvartal settes sammen, framgår det at 33,8 prosent har krympet til 13,5 prosent. Dette ifølge analytikeren Matthias Schmidt ved Schmidt Automotive Research, som utarbeider den europeiske elbilrapporten European Electric Car.

Tallene gjelder det vi ofte kaller Vest-Europa; det gamle EU (fra før 2004-utvidelsen), Norge, Sveits og Island.

Ifølge analytikeren skyldes årsaken til tapet delvis at konkurrenter har økt tempoet betydelig – men også fordi Teslas salg faller. Den største elbilprodusenten i løpet av tredje kvartal var Volkswagen-gruppen med litt over 20 prosent markedsandel og til sammen 87.000 registrerte elbilenheter i løpet av de første ni månedene i år.

Etter tyskerne kom Renault-Nissan-Mitsubishi etterfulgt av Hyundai Motor Group – og bare på fjerdeplass kommer Tesla.

Får hjelp av FCA og Honda

Men tronen er ennå ikke utenfor synsvidde for Tesla. Dette skyldes FCA (Fiat Chrysler) og Honda. Hvorfor? Jo, den amerikanske elbilprodusenten inngår i en utslippspool med de to, og det forplikter. I slutten av oktober kunngjorde Tesla at de ville begynne å eksportere biler fra Kina til Europa.

Eksport fra Kina til Europa gjør at Tesla kan nå det lukrative europeiske markedet før den fjerde fabrikken utenfor Berlin er i gang, skrev selskapet i en pressemelding sendt til AFP.

Flere biler betyr flere utslippskreditter å selge – så i tillegg til FCA og Honda kan kanskje ytterligere bilprodusenter reddes fra bøter.

Så det gjenstår å se hvem som avslutter 2020 som mester i elbilklassen.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.