Teslas fabrikk i Grünheide i Brandenburg, som startet produksjon av biler tidligere i år, er planlagt å bli den største bilfabrikken på kontinentet. I helgen holdt Tesla informasjonsmøte om den.

I dag produserer de kun varianter av crossoveren Model Y der. Tesla deler ikke produksjonstall, men i løpet av sommeren skal det ha blitt produsert rundt 1000 biler i uken der. Kapasiteten skal være 10.000 biler i uken, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Ifølge deres kilder skal Tesla ha som mål å produsere 5000 biler i uken i løpet av første kvartal 2023.

Beveger seg vekk fra Just-in-time

Ifølge bilprodusenten har den siste tidens utfordringer i de globale leverandørkjedene samt krigen i Ukraina gjort at de ikke lenger ser bilindustriens «just-in-time»-logistikk (JIT) som praktisk mulig å gjennomføre.

JIT er en strategi som har som mål å sørge for at deler leveres rett før de skal brukes. Hensikten er å redusere behovet for lagerplass. I bilindustrien kan det for eksempel bety at bilprodusenten ikke har behov for å bygge opp et stort lager av motorer, men kun ha nok plass til å dekke behovet en kort periode.

Når dette fungerer, kan det sørge for at produksjonen blir mer effektiv og at det reduserer bilprodusentens kostnader. Med pandemien og senere krigen i Ukraina ble JIT-modellens svakheter synlig. Et eksempel er at flere av Volkswagen-gruppens fabrikker måtte stanse produksjonen fordi de ikke fikk tilsendt kabelbunter produsert i Ukraina. I tillegg har tilgangen til halvlederkomponenter vært en hard nøtt å knekke.

Modellen er under press

Allerede før Russland invaderte Ukraina, var det undersøkelser som viste at flere planla å bevege seg bort fra JIT-modellen. Bransjemagasinet Supplychain omtalte i januar en britisk undersøkelse gjennomført blant 228 britiske industribedrifter. 35 prosent sa at de planla å bytte til lokale fremfor internasjonale leverandører, og 31 prosent at de planla å flytte noe eller all produksjon til Storbritannia.

Hvorvidt JIT har blitt avleggs eller ei, er en større diskusjon, men det ser ut til at Tesla har tatt et valg. Svakhetene ved modellen oppgis som den direkte årsaken til at de nå bygger større lagre og logistikkområder ved sin fabrikk i Tyskland, skriver Electrive.

Det ser med det ut til at Tesla i større grad går for en såkalt «just-in-case»-modell (JIC) – som på norsk betyr «for sikkerhets skyld» – hvor de bygger opp lagerkapasiteten som en buffer mot usikkerhet i leverandørkjeden.

Tesla informerte om at de har planer om å utvide fabrikken med 100 hektar (1 kvadratkilometer) for dette. Disse planene eksisterte før krigen i Ukraina brøt ut og er sånn sett ingen direkte følge av situasjonen der.

Volkswagen hamstrer glass

Tesla er ikke alene om å justere praksis for å gjøre seg mindre sårbare for problemer i leverandørkjedene. Et annet eksempel er Volkswagen, som ifølge Wall Street Journal nå bygger opp store lagre av bilglass i frykt for en kommende europeisk glassmangel.

Frykten er at de høye energiprisene vil gjøre det ulønnsomt å produsere glass i Europa, noe som kan tenkes å føre til mangel på dette.

Ifølge en rapport fra Achilles, som tar for seg robustheten i globale leverandørkjeder, har halvledermangel, krig og covid-restriksjoner i Kina gjort særlig bilindustrien sårbar for forsyningskjedeproblemer.

Achilles mener at utfordringene gjør at JIT må vike for andre løsninger i tiden som kommer og at industrien må revurdere det som har vært praksis i mange år.

Bygger jernbane

Tesla har forøvrig også planer om å bygge en ny jernbanelinje inn til sin tyske fabrikk. De skal etablere en 550 meter lang strekning som kobler seg på eksisterende linje ved fabrikken.

Hensikten er å redusere belastningen på de eksisterende lokaltogene og frakte ansatte inn og ut av fabrikkområdet mer effektivt. Tesla finansierer denne utbyggingen selv. Et jobbtreningssenter og en barnehage skal også være under planlegging.

Tesla skal ifølge Electrive ikke ha kommet med noen nye opplysninger om når batteriproduksjon skal starte.