Telenor og Hafslund vil bygge store datasentre i Oslo-området

Telenor og Hafslund vil bygge tre datasentre i Oslo-området med lagringskapasitet på 40 MW. Byggingen av det første starter i slutten av 2023.

– Norske sikkerhetsmyndigheter har etterspurt etablering av datasentre og skytjenester for sensitiv informasjon, funksjoner og infrastruktur av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i Norge. Ved å opprette dette selskapet tilrettelegger vi for at sensitiv data på tvers av sektorer både lagres og leveres trygt på norsk jord, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke i en pressemelding.

De nye datasentrene vil bli bygget og drevet av et nytt selskap Telenor og Hafslund starter sammen med en rekke partnere. Målet er å etablere sikre og energieffektive sentre for datalagring som norske kunder kan benytte seg av.

Utbyggingen av det første datasenteret i Oslo vil starte mot slutten av 2023 og datasentrene vil ikke ha kunder som utvinner kryptovaluta.