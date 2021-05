Teknologien som stopper sykkeltyven

Bikefinders sporingsenhet er bøyelig og smal. For å få til det, dro de til Asia.

– Da jeg skjønte at vi måtte forminske sporingsenheten til halv størrelse i forhold til den første prototypen, tenkte jeg at dette aldri vil gå. Da fikk vi rådet: Reis til Asia. De kan hjelpe deg, forteller Ole Martin Ølmheim, salgssjef og en av medgründerne bak Bikefinder.

Kravet om halvering av størrelse, skyldtes at sporingsenheten måtte flyttes. Opprinnelig ville de plassere den i kranken (tannhjulene og krankarmen som pedalene er festet i). Det viste seg å bli vanskelig, for kranken er ulik fra produsent til produsent.

– Det gikk ikke an å få til en generisk modell. Derfor valgte vi å flytte sporingsenheten til sykkelstyret siden det er mer standardisert, sier Ølmheim.

Selv om sykkelstyrer kan komme i ulike former, er det den innvendige diameteren som er viktig. Så lenge den indre diameteren er på 15-27 mm, får Bikefinders sporingsenhet plass. Dette er smalere enn plassen de hadde til rådighet i kranken, og grunnen til at størrelsen måtte halveres.

Fant komponenter i Kina

Skulle det være mulig å plassere et kretskort inni et sykkelstyre, kunne det ikke være bredere enn 12,5 mm. Det betød at de elektroniske komponentene ikke kunne være bredere enn 8 mm.

– Dette er ikke hyllevare. I starten fant vi ingen produsenter i Europa som leverte elektroniske komponenter smalere enn 12 mm bredde. Men det fant vi i Kina, sier daglig leder Birgitte Sunde.

Derfor produseres Bikefinders sporingsenheter i kinesiske Shenzhen. Til tross for koronapandemien, har de ikke hatt problemer med leveransene.

– Vi er positive til å produsere i Norge, så vi følger med på om dette skulle bli en mulighet, sier Sunde som legger til at det ikke bare avhenger av tilgang på komponenter, men også produksjonskostnadene.

Sporingsenheten låses fast ved hjelp av spesialverktøy som skiftes ut med jevne mellomrom. Foto: Alf Bergin

Rik på sensorikk

Skal det være vits med en sporingsenhet, må den kunne sende signaler. Antennen kan imidlertid forstyrres av materialene i sykkelen. Et sykkelstyre består hovedsaklig av karbon, stål, aluminium, gummi og plast, så det er disse materialenes egenskaper Bikefinder har forholdt seg til.

– Vi løste antenneproblematikken med å stille inn i forhold til ulike monteringsløsninger, og optimalisere designet av antennen. Samt mye testing, sier Viggo Henriksen, systemutvikler og hardware-ansvarlig.

En bevegelsessensor registrerer når noen tar sykkelen. Eieren varsles på mobilen, men det utløser ikke en alarm på selve sykkelen.

– Alarm er vanskelig med tanke på plass og akustikk, samt det at enheten er vanntett, sier Ølmheim.

Ved hjelp av GPS, GLONASS, GSM og Bluetooth viser sporingsenheten til enhver tid nøyaktig hvor sykkelen er. Hvis sykkelen er tatt med inn i ei blokk, ser man hvilken etasje den er i.

For at sporingsenheten skal passe inn i alle varianter av sykkelstyrer, inkludert bukkehorn, er den leddet. Den monteres ved å dyttes inn i sykkelstyret, og festes ved hjelp av et spesialverktøy. Det utløser innvendige tenner som låser sporingsenheten på plass.

– Ved hjelp av vår patenterte låsemekanisme, er sporingsenheten så godt som umulig å ta ut, sier Sunde.

Batteriet som har temperatursensor, varer i opptil åtte uker. Når batteriet går under 40 prosent, får eieren beskjed i appen om at det trenger lading. Batteriet lades med en powerbank og USB-kabel.

Enklere gjenfinning

Det var Ølmheims fortid som proffsyklist som lå bak idéen om å utvikle en sporingsenhet. På sine reiser gjennom Europa hadde han sett at sykkeltyveri var et stort problem.

– Vi måtte ha nattevakter ved sykkeltraileren vår, minnes han.

Men sykkeltyveri er ikke et problem forbeholdt proffer. Også mange hverdagssyklister frykter å miste sykkelen sin. Ikke minst når stadig flere investerer i dyre elsykler som transportmiddel i byene.

El-syklenes popularitet er godt nytt for Bikefinder for det er blant elsyklistene de har flest kunder.

– 80 prosent selges til el-sykler, sier Sunde.

Deres internasjonale nettbutikk selger til kunder over hele verden. I Norge er sporingsenhetene hovedsaklig installert i nye sykler kjøpt fra forhandlere, med forsikringsavtale inkludert. I fjor ble tilsvarende avtaler gjort med forsikringsselskap i Sverige, Danmark og Finland.

Selv om du som eier ser hvor din stjålne sykkel er, skal du ikke leke helt og oppsøke de kriminelle for å hente den ut selv. Tyveriet meldes til politiet.

– Når man ringer politiet og forteller hvor sykkelen er, passer denne ad-hoc metoden politiet veldig bra. De kan sende en patrulje som allerede er i området. Samtidig får politiet oppklart en sak som ellers ville blitt henlagt, sier Sunde.

Hvis politiet ikke har anledning til å rykke ut, og sykkelen går tapt, skal forsikringsavtalen sørge for at du får sykkelen igjen på forsikringen.

Stor interesse

En lang rekke aksjonærer ønsker å eie en bit av Bikefinder. Blant annet har den kjente proffsyklisten Alexander Kristoff sikret seg en mindre aksjepost.

– Jeg tror dette er en god investering. Det selges mange dyre sykler, så jeg tror flere kunder ønsker en god forsikring og mulighet til å spore sykkelen, sier Kristoff som selv var med å teste ut sporingsenheten i startfasen.

– Jeg fikk aldri bruk for den, for sykkelen min ble ikke stjålet, legger han til med et smil.

Syklistenes Landsforening er positive til alt som bidrar til å redusere antallet sykkeltyveri.

– Med sporingsenheten montert i sykkelstyret, skal det bli lettere å gjenfinne sykler som stjeles i byene, sier Birgitte Sunde. Her med Viggo Henriksen. Foto: Alf Bergin

– I en fersk undersøkelse Opinion har gjort for Oslo kommune, svarer 38 prosent at «risiko for sykkeltyveri gjør at jeg sykler mindre enn ønskelig,» sier Roar Løkken, kommunikasjonssjef i Syklistenes Landsforening, som håper sporingsenheten bidrar til at flere velger sykkel som framkomstmiddel.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin 4/2021.