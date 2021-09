– Teknologien finnes, det er lederskap det står på

– Vi kan fikse det som beskrives i IPCC-rapporten. Det er ingen motsetning mellom det å møte disse målene og økonomisk vekst. Vi trenger bare litt mindre prat og litt mer action.

Det sa toppsjefen i det danske fornybarselskapet Ørsted, Mads Nipper, da han var gjest hos norske Cognite som i går, tirsdag, åpnet sin fjerde Ignite Talks. Dette er en konferanse om industri og digitalisering.

Temaet for konferansen var «10.000 dager», som er tiden som gjenstår før verden skal være karbonnøytral i 2050. Blant et imponerende knippe samarbeidspartnere, kunder og leverandører var danske Ørsted. Selskapet er verdenskjent etter å ha transformert seg fra utslippstungt energiselskap, mye basert på kullkraft, til å bli en fornybar gigant. En transformasjon som har gått svært raskt og gjort Ørsted til en fornybaryndling – også i finansmarkedene.

– Ingen teknologiutfordring

Under sitt foredrag var Nipper helt tydelig optimist på teknologiens vegne når det kommer til energiskiftet verden trenger å gjennomgå over de neste tiårene.

– Dette er ikke en teknologiutfordring. Vi har teknologien vi trenger. Dersom vi putter hodene våre sammen, kan vi løse dette. Det som mangler, er ledelse. Teknologien finnes, bedyret Nipper til en forsamling av et par hundre fremmøtte og, ifølge Cognite selv, 12.000 digitale internasjonale følgere av konferansen.

Må ha mindre prat – mer action

Nipper refererte også direkte til utfordringene som beskrives av FNs siste rapport om klimaet og poengterte at det ikke er noen motsetning mellom det å møte disse målene og økonomisk vekst.

Han hevdet på egne vegne at Ørsted vil være karbonnøytral i 2040. Ti år før 2050, som er det store internasjonale og omforente året for verden for øvrig.

Av det som skal til for å lykkes er, som seg hør og bør når det handler om Cognite, digitalisering.

– Uten digitalisering og programvare vil vi ikke lykkes. Da vil vi ikke ha en isbits sjanse i helvete, slo Nipper fast.