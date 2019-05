Teknologi for veiprising er klar allerede: 99 prosent nøyaktig

I fjor kom resultatet av en test med satellittbasert veiprising gjennomført av det danske statseide infrastrukturselskapet Sund & Belt. Forsøket viste at systemet fungerte med 99 prosent nøyaktighet (ekstern lenke, åpner i nytt vindu) – men uten at det ble testet for brukeradferd eller muligheten for sniking.

Likevel velger Danmarks tre største partier i form av Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre alle å sparke ballen videre når man spør om holdningen deres til å jobbe videre med å innføre veiprising.

Dette skyldes ikke at de store partiene ikke har ambisjoner på transportområdet. Venstre har en plan om å forby salg av biler uten elmotor i 2030, og innen den tiden skal en målrettet satsing på grønn transport ifølge partiet føre til at det i 2030 vil kjøre én million el- og hybridbiler på det danske veinettet.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) anerkjenner veiprising som et potensielt viktig instrument i den grønne omstillingen på transportområdet, men kaller den likevel «et prosjekt for fremtiden»:

«Vi har fremdeles til gode å se et sted i verden hvor intelligent veiprising fungerer til en rimelig pris og med pålitelig service. Dette er vårt krav. Vi vil ikke gjennomføre et eksperiment og risikere at det sporer av, slik det skjedde med Rejsekortet.»

For tiden avventer Venstre derfor hvilke anbefalinger som kommer fra arbeidsgruppen for grønn omstilling av personbiler, som er opprettet av regjeringen. Det er likevel viktig for Kristian Pihl Lorentzen å bli forsikret om at et nytt system ikke resulterer i store utgifter til administrasjon og byråkrati:

«Vi har hatt for mange eksperimenter her hjemme som har gått galt. Se for deg at bare en promille av disse regningene blir utsatt for feil? Det ville jo bli totalt kaos. Derfor må vi være helt sikre på at systemet fungerer. Og vi er ikke interessert i et mindre intelligent system med faste takster og inndeling av landet i soner.»

Blank avvisning fra S

Spør man trafikktalsmann-kollegaen hans i Socialdemokratiet, Rasmus Prehn (S), kan man bare droppe hele ideen om veiprising, hvis hans parti får bestemme.

– Dette er ikke noe som vi satser på fra Socialdemokratiets side. Vi har lagt fram infrastrukturplanen vår helt åpent, og den inneholder ingen planer om veiprising. Tilbake i 2011 gikk vi ut med ideen om en bompengering rundt København, men den fikk ingen varm velkomst, sier han med henvisning til Thorning-regjeringens kortlivede forsøk med veiprising.

– På den andre siden er jo dette et tema som dukker opp med jevne mellomrom, men jeg vil si at hvis vi skal dit, krever dette et bredt kompromiss på tvers av de politiske partiene. Så vi er naturligvis interesserte i å ta debatten, men det blir ikke vi som foreslår det.

Trafikktalsmannen for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen (DF), forteller at partiet ser perspektiver i veiprising, hvis Danmark også i fremtiden skal kunne ha råd til å finansiere dyr infrastruktur. Men det må gjennomføres på en måte som ikke belaster folk som trenger bilen sin for å få hverdagen til å henge sammen i landets grisgrendte områder:

– Derfor blir det ikke vi som kommer til å gå i bresjen for å få veiprising. Jeg innser at det kan være en god metode for å regulere noen avgifter på, men vi har også alltid sagt at det må være utgiftsnøytralt for bilistene.

Hva legger du i ordet utgiftsnøytralt?

– De skal ikke betale mer enn nå. Dermed må vi på en eller annen måte finne ut hvordan vi legger dette inn i avgiftene.

Ø: Bare tull at teknologien ikke finnes

Enhedslistens trafikktalsmann fra Esbjerg, Henning Hyllested, forteller at partiet er ubetinget tilhenger av veiprising. Samtidig kaller han det for «bare tull» å påstå at teknologien for å innføre satellittbasert veiprising ikke eksisterer ennå:

– Vi kritiserte det sterkt da man i sin tid fjernet denne ideen i den gamle Thorning-regjeringen. Den gangen påstod man at teknologien ikke var utviklet – og det har vi hele tiden sagt var bare løgn, men nå er den i hvert fall utviklet. Sund og Bælt har gjennomført et forsøk som viser at dette fungerer, forteller han:

– Derfor spiller veiprising en veldig stor rolle i klimaplanen vår med hensyn til omstilling av transportsektoren og i den bestrebelsen som tross alt også må være med på å få inn noen inntekter fra bilismen, når drivstoffavgifter og registreringsavgifter reduseres i takt med at diesel- og bensinbiler fases ut.

Ifølge Henning Hyllested blir innføringen av veiprising et tema som en ny regjering kommer til å ta stilling til fra dag én etter valgkampen, hvis det blir opp til Enhedslisten.

Og hvis vi ender med en Socialdemokratisk regjering etter valget – noe som mye tyder på akkurat nå – kan det godt hende at Rasmus Prehn og hans partifeller likevel blir nødt til å ta opp diskusjonen med veiprising igjen, selv om de ikke har så veldig lyst til det.

Det er nemlig ikke bare Enhedslisten som har planer om å innføre veiprising. Også Alternativet, Radikale og SF har lagt fram hver sin plan for hvordan man kan innføre avgifter på bilkjøring for å redusere køer og styrke den grønne omstillingen på transportområdet.

Alternativets transporttalsmann Roger Courage Matthisen (Å) mener at det er en bortkastet mulighet hvis vi ikke sørger for å gå i fronten med å utvikle ny teknologi på området.

– Veiprising er en del av fremtiden. EU prøver å rydde vei for dette med veipakkene sine – men hvis vi nå kunne bli de som kommer først med en teknisk løsning, har vi jo en temmelig stor eksportmulighet, forteller han.

– Jeg har hørt mange ganger at vi ikke skal være et foregangsland på dette området. Og det synes jeg er veldig synd, for når man veier kostnadene for et nasjonalt forsøk opp mot at man har tenkt å bruke 60 millioner på å kartlegge en Kattegat-forbindelse, er det vanskelig å forstå at man ikke kan finne penger til et forskningsprosjekt som kan bidra til å minimere de 77 millioner timer vi sitter i kø i trafikken hvert år. Det er jo helt hull i hodet.

Ingeniører delt om veiprising

Skal de ha veiprising i Danmark eller ikke? Hvis man spør landets ingeniører og naturvitenskapelige fagfolk, får man ikke noe tydelig bilde. 39 prosent svarer nei, mens 38 prosent svarer ja. Resten svarer vet ikke.

I den samme undersøkelsen kan man sortere svarene til de spurte etter hvilket parti de har sagt at de ønsker å stemme på. Her ser man at det generelt er SFs velgere som er mest positivt stemt overfor veiprising, mens det ikke overraskende er Liberal Alliances velgere som er mest mot en avgift på bilbruk.

Undersøkelsen er foretatt av danske Ingeniøren 7.-9. mai, med svar fra 1382 deltakere som har henholdsvis en naturvitenskapelig eller ingeniørfaglig bakgrunn. Les om resultatene av undersøkelsen her.

Artikkelen ble først publisert av Ing.dk (ekstern lenke, åpner i nytt vindu).