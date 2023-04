Tekna innstiller Elisabet Haugsbø som ny president

Teknas valgkomite innstiller Elisabet Line Haugsbø fra Trondheim som ny president.

Haugsbø er sittende visepresident og har vært medlem av hovedstyret i Tekna siden 2019. Hun har frontet flere av Teknas saker innen datasikkerhet, digital masseovervåking, kompetanse, kjønn og lønn.

Hun er utdannet innen teknisk kybernetikk ved NTNU, og jobber nå som Chief information security officer i Zebra Consulting.

Valg av ny president gjøres på Teknas representantskapsmøte 11. juni.

Grøvik til Equinor

Nåværende president Lars Olav Grøvik skal tilbake som rådgiver i Equinor.

Grøvik har informert valgkomiteen om at han ikke tar gjenvalg, skriver han selv på Tekna.no.

– Alle fasar har sine eigne behov for leiarskap, og eg er sikker på at ei ny leiing vil dra dette store lasset vidare ut i frå den gode plattforma som vi står på no, skriver han.

Selv har han ikke tenkt å trappe ned:

– Det er mange måtar å engasjere seg på. Krafta i frivilligheita mi er sterk. Ei engasjert sjel klarer aldri å skru av motoren, skriver han.

I tillegg til å fungere som rådgiver for Equinor, opplyser Lars Olav Grøvik at han også vil tilby sine tjenester til andre virksomheter, og at han akter å tilbringe mer tid med barnebarn.