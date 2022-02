TCM: Norsk spydspiss mot global oppvarming

Mongstad har trolig Norges største industriområde og landets klart største punktutslipp for CO 2 , med 1,7 millioner tonn årlig. På denne gråværsdagen trer ikke alle installasjoner og prosessanlegg like tydelig fram fra tåke, regn og lavt skydekke. Men Technology Centre Mongstad (TCM) har to tydelige og viktige naboer. Et to meter høyt gjerde er satt opp mellom TCM og Equinors oljeraffineri mot nordvest. I mer nordøstlig retning ligger kraftvarmeverket som inntil videre leverer både strøm og varme til bruk i raffineriet.