– Tålmodigheten er slutt: Forsvarsministeren vurderer å kvitte seg med NH90-helikoptrene

Det er over 20 år siden Norge bestilte 14 NH90-helikoptre, men det er først tidligst neste år at samtlige vil være levert i endelig versjon og kan oppnå første operative evne på fregattene.

Norge har tidligere vurdert å kansellere kontrakten med leverandøren NH Industries som følge av de alvorlige kvalitetsproblemene og den vedvarende manglende leveringsevnen fra fabrikken i Italia.

Det ble gjennomført to slike evalueringer i 2012 og 2017.

Nå varsler forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at de på nytt vurderer å si opp kontrakten, skriver Aftenposten.

Slutt på tålmodigheten

Enoksen påpeker at leverandøren har varslet at det først er i 2023, kanskje 2024, at samtlige norske NH90 er levert i endelig versjon og at de generelt har liten tillit til NH Industries.

Det som kan skje, er at Forsvarsdepartementet starter med blanke ark i et nytt arbeid for å skaffe maritime helikoptre til Forsvaret.

– Vi har heller ikke i dag et klart mål for når helikoptrene er på plass som planlagt. I praksis har vi nå et evighetsperspektiv. Å si opp kontrakten blir hverken enkelt eller kostnadsfritt. Men dette er et uttrykk for at det er slutt på tålmodigheten, sier Enoksen til avisa.

For ti år siden ble det gjennomført såkalte alternativanalyser der man vurderte amerikanske Sikorsky MH-60R Seahawk, som danskene bestilte i 2012. Svenskene hadde da nettopp kjøpt UH-60M Black Hawk fra samme leverandør som avbøtende tiltak for NH90-forsinkelsene.

Dette temaet ble berørt under ei stortingshøring i 2019, der ei lang rekke tidligere forsvarsministre og forsvarstopper deltok.

Ifølge det som ble lagt fram der, var det juridisk fullt mulig for Norge å komme seg ut av kontrakten, men de valgte å forbli fordi det var usikkert hvor mye tid og penger det ville gå med til å bestille og designe et skreddersydd alternativ.

Det var en fare for at det ikke var noe å spare, og hyllevare ble sagt ikke å være noe realistisk alternativ.

Block 2-oppgradering

På den nevnte høringa fikk NH90-produsenten det glatte lag. Som et eksempel: Da det første helikopteret endelig skulle leveres i 2011, seks år forsinket, ble det på mottakskontrollen avdekket over 800 avvik. En prosess som etter kontrakten skulle tatt fire uker, tok ni og en halv måned.

I årene 2011-2016 mottok Norge seks helikoptre i foreløpig versjon. Og de første driftserfaringene var heller ikke mye å juble for. I 2016 konkluderte Luftforsvaret med at maskinene hadde langt høyere feilrate enn forventet og at vedlikeholdsbehovet var skyhøyt.

Det som kan aktualisere de vurderingene Enoksen varsler nå, er at Norge i relativt nær framtid må ta stilling til oppgradering av NH90 til Block 2 (se faktaboks).

NH90 Block 2 Oppgraderingen dreier seg om:

1. Oppgradering‐ og integrasjon av Identification Friend or Foe (IFF) til Mode 5 Level 2.

2. Integrasjon av Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS‐B).

3. Integrasjon av Petformance Based Navigation (PBN) med tilhørende digitale kartløsninger.

4. Oppgradering fra Link 11 til Link 22

5. Oppgradering av VHF- og UHF-radioer til Saturn, inkludert ny krypto.

6. Installasjon av Satcom til bruk i hele helikoptrets operasjonsområde.

7. Oppdateringer av sonarsystemet, herunder

a. Videreutvikling

b. Anskaffelse av reservedeler

8. Integrasjon av Automatic Information System (AIS) / Warship‐AIS (W‐AIS)

9. Oppgradering av elektrooptisk system (EOS) med dagkamera og infrarød kapasitet, inkludert

datalagringskapabilitet.

10. Videreføre støttesystemer gjennom nødvendig oppgradering av:

a. Misson planning-systemet

b. General Purpose Avionics Test Equipment (GPATE)

c. Software Loading Tool (SWLT)

d. Avionics System Intefration Rig (ASIR)

e. Aircraft Ground Equipment (AGE)

f. Trainingssystemer/dokumentasjon

Prosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med andre NH90-brukernasjoner og skal starte opp neste år. Så sant helikoptrene ikke blir faset ut før den tid, skal arbeidet på de norske helikoptrene utføres fra slutten av 2020-tallet.

NH90 Block 2, med nye sensor-, navigasjons- og kommunikasjonsløsninger (se faktaboks), regnes som nødvendig for at helikoptrene skal ha relevant funksjonalitet og operativ kapasitet for å løse sine oppdrag.

I «Fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2021-2028» er kostnadsanslaget 1,3-1,8 milliarder kroner.

Sverige ser på Seahawk

Norge er ikke alene om å vurdere NH90s framtid.

For et par måneder siden ble det klart at en av de største NH90-brukerne, Australia, gir opp sine Taipan-helikoptre og kommer til å erstatte dem med amerikanske Sikorsky-maskiner.

Like før jul avslørte Sveriges Radio at også svenskene vurderer å gi opp sine NH90-er, som der går under navnet Helikopter 14 (Hkp 14).

Nå ønsker Försvarsmakten ifølge Ekot å vurdere om MH-60R Seahawk kan erstatte Hkp 14 til maritim bruk. Svenskene frykter at det fortsatt vil være lenge å vente på at de får NH90 som er fullt operative (FOC) i en antiubåtrolle.

En annen vurdering som igjen er oppe i Norge, er om samtlige 14 NH90 skal dedikeres til anti-ubåtkrigføring og heller skaffe mindre avanserte helikoptre til Kystvakten.

Det behøver ikke være helikoptre som anskaffes, men like gjerne sivile helikoptre som leies inn. For to måneder siden gikk Forsvarsmateriell (FMA) ut i markedet for å kartlegge hva som er mulig og hva dette anslagsvis vil koste.

Jobber i motbakke

I Stortingets spørretime onsdag, ville Hårek Elvenes (H) vite hva Enoksen mente om NH90-situasjonen.

Enoksen startet med å berømme FMA og Forsvaret for innsatsen de gjør i forbindelse med anskaffelse og innfasing av NH90.

– Men det må sies at de fremdeles jobber i motbakke, med stadige forsinkelser og en leverandør som ennå ikke klarer å levere i henhold til de avtaler som er inngått, sa forsvarsministeren.

Han opplyste at NHI i desember ga Forsvarsdepartementet oppdaterte prognoser for leveransen. Da var sluttdato for oppgradering av Norges seks første helikoptre forskjøvet til 2024.

– Leverandøren har ikke gitt oss grunnlag for å ha tillit heller til disse planene, konstaterte Enoksen.

Han mener også at helikopterinnleie ikke vil være et tilstrekkelig tiltak, og varslet en grundig gjennomgang av hele sakskomplekset.

Elvenes viste til Australias vedtak og Sveriges vurdering, og fulgte opp med å spørre om dette er noe Enoksen også vurderer.

– Ja, vi har kommet til det punkt at dette er nødvendig. Det er nå ti år siden daværende forsvarsminister Espen Barth Eide vurderte å heve kontrakten, og vi er fremdeles ikke i mål, sa Enoksen i Stortinget.

Lokalt vedlikehold

NH Industries, der de største eierne er Airbus og Leonardo, har satt i gang tiltak for å øke den operative tilgjengeligheten på NH90.

Et av disse tiltakene er at Airbus Helicopters har inngått en langsiktig avtale med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) om å styrke og bygge ut lokal vedlikeholdskapasitet.

På den positive sida melder de norske brukerne av NH90 at de er meget fornøyd med helikopteret når det først flyr.

Sjefen for 334 skvadron skrev en lang Luftled-kronikk før jul, der han trakk fram noen av de nye og verdifulle kapasitetene NH90 bringer til Forsvaret, noe han har savnet fra det offentlige ordskiftet.