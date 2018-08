Takstillas i Tollbugata ved Oslo S har kollapset

Saken oppdateres.

Vinden herjer med både trær, takplater og takstein over hele Østlandet. Et takstillas i Tollbugata ved Oslo S har løsnet i vinden og området er evakuert.

Oslo politidistrikt opplyser til TU Bygg at bygget det gjelder er Tollbugata 1 a.

– Dette er et stort stillas, så folk i nærheten bes trekke vekk, tvitrer politiet.

Sperret av området

– Nedre del av Tollbugata sperres. Fred. Olsens gate/ Prinsens gate sperres inn mot Tollbugata. Også kollektivt rammes av disse sperringene. Området som anses utsatt, er evakuert, og arbeid for å sikre stillaset er i gang, skriver politiet videre.

– Vi har evakuert et stort område rundt Tollbugata 1 for å forhindre personskade. Det vil si fra Rådhusgata og Langkaia, samt fra Oslo S mot Tollbugata. Nylandsveien er sperret i krysset Dronning Eufemias gate. Også kollektivtrafikken blir påvirket av disse sperringene.

Byggherre avventer til vinden har stilnet

Administrerende direktør i Varden Tor Unneland er på vei til Oslo fra Bergen for å bistå situasjonen når TU Bygg kontakter han fredag ettermiddag.

– Vi har folk på stedet, og jobber med å løse situasjonen. Entra må uttale seg til pressen utover det, sier Unneland.

Arve Regland, administrerende direktør i Entra, har selv ikke vært på stedet siden hendelsen, men forteller at andre fra Entra er på stedet for å sperre av området i samarbeid med politiet.

– Det er vinden som har fått tak i presenningsoverbygget som er satt opp under rehabiliteringen, og delvis revnet dette. Samtidig har det dratt med seg noen stillaser som stod rundt. Det er ikke meldt om personskader, men vi avventer litt med å sette igang tiltak til vinden har stilnet. Så foreløpig gjør vi ikke noe fysisk på stedet, sier Regland til TU Bygg.

Han legger til at de håper de kan komme igang med gjennomrettingen av stillasene og fortsette rehabiliteringsarbeidet raskt, men at det i første omgang er stenging av gatene rundt som prioriteres.

NTB har utsikt mot stillaset, som er satt opp rundt Tollboden, fra redaksjonslokalene sine. Man kan tydelig se at deler av takstillaset har kollapset i vinden, mens en hvit presenning over taket også ser ut til å ha røket i vinden.

Sikringstiltak

Prosjektdirektør for Munch- og Deichmanprosjektene i Oslo Kommune Kultur og Idrettsbygg, Per Egil Steen, sier til TU Bygg at de i dag har hatt sikringstiltak på både på Munch og Deichman.

– Jeg har etterspurt mine to prosjektsjefer om det er gjort sikringsrunder i forbindelse med været, og fått bekrefter at det har blitt gjort både utsjekk og sikring på begge byggeplassene i dag, sier Per Egil Steen.

Vinden herjer over hele distriktet

På Oslo lufthavn har det blåst av plater fra vakttårnet og truffet en bil. Det gjør ifølge NRK at alle nå må parkere bilene sine i parkeringshusene. Det har også blåst av takplater fra flere hus i Oslo.

I hovedstaden har det blåst av takplater blant annet i på Kalbakken kjøpesenter og i Ringgata. En stor plate har falt ned på Tøyen, og i Bygdøy allé 14 raser det takstein, melder NRK. På Bogerud har et tre falt over en parket bil, men ingen er skadd.

– Over hele distriktet har vi fått meldinger om at vinden herjer. Flere trær som har falt over veien, nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade. Politiet rykker ut. Brannvesen og VTS jobber også med opprydning, tvitrer politiet.