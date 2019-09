T-banetog skal levere varme til boliger i London

Varmegenererende T-banetog i London kan bli til en fordel for de eksisterende fjernvarmenettverkene som skal levere et varmt inneklima til deler av Londons innbyggere.

I bydelen Islington vil man nå forsøke å benytte varmen fra de overopphetede togtunnelene på en utvalgt toglinje til å supplere byens fjernvarmenettverk. Islington Council, Transport for London og danske Rambøll står bak prosjektet, skriver BBC.com.

Rambøll har som et ledd i prosjektet utviklet en varmepumpe med en kapasitet på 1 MW som skal gjøre det mulig å koble varmen til det eksisterende fjernvarmenettverket og gjøre det mulig å levere varmt vann og varme til for eksempel radiatorer i nettverkets boliger. Det forteller country market director Crispin Matson hos Rambøll i Storbritannia.

– Intensjonen er å fange varmen i et vannkretsløp, og via en varmepumpe vil vannets temperatur dermed stige fra cirka 20 grader til omlag 70 graders varme, hvor det er mer egnet for det tilkoblede distribusjonsnettverket, sier Crispin Matson.

Stadig varmere T-bane

T-banetogene som kjører under bydelen Islington, opplever fremdeles økende temperaturer. Det gjelder spesielt for de gamle togene, men selv de nyeste modellene bidrar til varmen. Det har Crispin Matson sett nærmere på.

– Alle t-banelinjene blir stadig og varmere, og det problemet kommer ikke til å forsvinne. Selv de nye og mer effektive togene produserer fremdeles varme når de bremser, og den varmen magasineres i T-banetunnelene, sier Crispin Matson.

Greater London Authority – de lokale myndighetene for Greater London – beregner overfor BBC.com at den samlede varmen som går tapt i London, kan levere 38 prosent av byens varmebehov.

Lignende muligheter i Københavns metro

Crispin Matson hos Rambøll i Storbritannia har tro på at forsøk med å bruke varme fra T-baner til distribusjonsnettverk via varmepumper, like godt kunne ha blitt gjennomført i for eksempel den københavnske metroen.

– Det er ingen grunn til at dette prosjektet ikke kan kopieres i Danmark. Men metroen i København er for eksempel mye nyere, så jeg tror ikke den vil ha de samme problemene med overoppheting, sier Crispin Matson.

Dermed ville det potensielle varmebidraget til distribusjonsnettet fra den københavnske metroen også bli mer beskjedent.

Konstruksjonsarbeidet med varmepumpen og utvidelsen av distribusjonsnettverket er ifølge Rambøll nesten ferdig, og de er nå så smått i gang med å sette anlegget i drift. De forventer å være ferdige i begynnelsen av neste år.