Svindyrt engelsk kjernekraftverk blir opptil 33 milliarder dyrere enn ventet

Hinkley Point-verket i Somerset i Sør-England, som skulle begynne å levere strøm til det britiske strømnettet i 2025, blir opptil 33 milliarder kroner dyrere enn forventet, ifølge det franskeide energiselskapet EDF Energy, som står for byggingen.

Beløpet må plusses på en allerede høy pris på 218 milliarder kroner. Og ifølge EDF Energy kan det ikke utelukkes at kjernekraftverket, som skal stå for 7 prosent av den engelske energiforsyningen, blir enda dyrere før det står ferdig.

Utfordrende grunnforhold

Samtidig har risikoen for forsinkelser på henholdsvis 9 måneder og 15 måneder på de to reaktorene steget.

«Utgiftsøkningen skyldes utfordrende grunnforhold, som gjorde grunnarbeidet dyrere enn forventet», framgår det blant annet av selskapets pressemelding.

Også godkjenningsprosessen av den tryksatte reaktortypen har vist seg å bli mer omfattende enn man hadde regnet med.

Selskapet fastslår at den økte prisen ikke får konsekvenser for de britiske skattebetalerne og strømkundene, men bare for selskapets investorer.

Langt dyrere enn vindkraft-strøm

De kan til gjengjeld se forrentningen sin falle til 7,8–7,6 prosent, fra en opprinnelig forventning om 9 prosent.

Årsaken til at det fortsatt er så god butikk i å bygge et kjernekraftverk til et tresifret milliardbeløp i kroner, skyldes at EDF Energy har blitt lovet en høy fastpris på strømmen.

Selskapet har dermed fått statsgaranti på å kunne selge strømmen for cirka 1035 kroner per megawatt-time.

I et britisk havvind-anbud i forrige uke kom seks selskaper med anbud med priser på ned til knappe 40 pund – 446 kroner – per megawatt-time.

Hinkley Point-verket skulle ha stått ferdig i 2017 til en pris på i overkant av ca. 200 millioner kroner.