Sveriges største kjernekraftreaktor stenges i åtte dager fra fredag

Atomreaktoren, som er Sveriges største, slås av fredag ​​og vil dermed ikke bidra til strømnettet i åtte dager.

Oskarshamn 3 produserer normalt 1.400 megawatt, og stansen gjør en allerede anstrengt strømsituasjon enda verre. Kjernekraftverket har vært stengt flere ganger siden det ble oppdaget en skade på anlegget i november 2021.

I desember i fjor uttalte statsminister Ulf Kristersson at han var bekymret for strømproduksjonen og ba svensker spare på strømmen for å hindre et stort strømbrudd.

Svenske kraftnett, som tilsvarer norske Statnett, uttalte likevel at det var lite sannsynlig.

Det svenske og norske kraftnettet er koblet tett sammen, og situasjonen i Sverige kan dermed slå kraftig inn på prisen på strøm i Sør-Norge. Da Oskarshamn 3 ble stengt i ti dager i midten av desember i fjor, førte det til økte strømpriser i Norge.

Det er ikke kjent hvor stor innvirkningen den nye nedstengningen vil ha på norske strømpriser.