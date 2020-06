Sverige sliter med balansen i kraftnettet: Må kjøre i gang kjernekraft og oljekraftverk

– Situasjon har gjort at vi må ta grep for å støtte systemet i Sør-Sverige. Vi har vært tvunget til å gjøre en avtale med Vattenfall om å sette i gang en reaktor i Ringhals 1 for å bidra med spenningsstabilitet, sier Patrik Svensson, presseansvarlig i Svenska kraftnät, til Teknisk Ukeblad.