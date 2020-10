Sverige setter fart på elektrifisering av transport: Skal ha 2000 km elektrisk vei innen 2030

Den svenske regjeringen pluss et par støttepartier har blitt enige om å sette fart på elektrifisering av transportsektoren for å fase ut fossile brensler og dermed være i stand til å nå landets klimamål om nullutslipp innen 2045.

Konkret vil dette gjøres ved hjelp av en ny elektrifiseringskommisjon med 17 medlemmer, som vil identifisere tiltak som kan øke elektrifiseringstakten innenfor transportområdet.

Samtidig skal de svenske transportmyndighetene pålegges å planlegge en utvidelse av elektriske veier - veier med innebygd strømforsyning i veibanen - langs det offentlige veinettet; akkurat som de er pålagt å analysere behovet for hurtiglading for tunge kjøretøy på større veier.

Dette fremgår av en pressemelding fra den svenske regjeringen, som støttes av Senterpartiet og Venstre i saken.

Fossilfritt Sverige i 2045

– Sverige ønsker å være verdens første fossilfrie velferdsstat, og det er en tøff ambisjon som forplikter oss til en transformasjon av hele samfunnet. Innen 2045 kan vi ikke ha noen CO2-utslipp i det hele tatt, og for transportsektoren betyr dette at vi må redusere CO2-utslippene med 70 prosent i 2030 sammenlignet med utslippene i 2010, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth ved presentasjonen av de nye initiativene.

Illustrasjon: Smart Road Gotland

Den nye elektrifiseringskommisjonen vil belyse blant annet finansieringsspørsmål, mulige forretningsmodeller, og hvordan, om nødvendig, strøm raskt kan trekkes til el-veier og til en infrastruktur for hurtigladere.

Kommisjonen vil også undersøke hvordan elektrifisering gjennom hydrogendrift kan bidra til elektrifisering av transportsektoren, og effekten av elektrifisering av transportsektoren på strømforsyningen.

2000 kilometer elektriske veier i 2030

Når det gjelder de elektriske veiene, må Trafikverket utarbeide et forslag til en plan for samfunnsøkonomisk lønnsom elektrifisering av deler av statens veinett fram til 2030 og fremover mot 2040. Planen må være levert senest 1. februar neste år.

Foto: Smart Road Gotland

Det antas at klimamålene vil kreve at det elektrifiseres til sammen 3000 kilometer vei - hvorav de 2000 kilometerne langs de travleste delene av det offentlige veinettet innen 2030. De resterende 1000 kilometerne må elektrifiseres innen 2035.



Innen 1. februar må Transportstyrelsen også rapportere om en analyse av behovet for infrastruktur for hurtiglading av tunge kjøretøy langs større veier. Inkludert hvordan tilbud og etterspørsel etter hurtiglading skal utvikle seg.

I budsjettforslaget for 2021 har den svenske regjeringen foreslått at det settes av 500 millioner SEK i 2021 og 550 millioner SEK i 2022 til elektrifisering av tungtransport regionalt i form av hurtiglading.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.