– I går klokken 19.57 pågrep vi en person som vi mistenker for industrispionasje. Det pågår nå en omfattende etterforskning, sier påtaleansvarlig James von Reis i politiet fredag formiddag.

Han sier det så langt ser ut som personen handlet alene, men ønsker ikke å si noe vedkommendes kjønn, alder eller nasjonalitet. Ifølge opplysninger til TV4 er det en kvinnelig russisk statsborger som ble pågrepet torsdag.

Oljeraffineriet Preemraff bekrefter at politiet hentet en person ved anlegget som tok seg inn på området uten tillatelse.

– Det er snakk om en ansatt hos en underleverandør, sier Dani Backtag, pressesjef i Preemraff til SVT.

Von Reis sier at industrispionasje ikke er klassifisert som en lovbrudd mot nasjonal sikkerhet, og at politiet ikke er bekymret for at den er truet av denne hendelsen.