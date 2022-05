Svensk ladebransje går sammen om kortbetaling

Svenske ladeoperatører har blitt enige om at de skal tilby kortbetaling på sine ladestasjoner, skriver Allt om elbil.

Avtalen innebærer at det innen utgangen av året skal bli mulig å betale med kort på ladere som leverer fra 50 kilowatt, enten direkte på stasjonen med en kortleser eller ved å skanne en QR-kode som tar kunden til en nettside hvor de kan legge inn betalingsopplysninger.

Videre er operatørene enige om at pris tydelig skal vises digitalt på ladestasjonen, eller eventuelt på betalingssiden som QR-koden tar brukeren til. Som hovedregel skal prisen angis i kilowattimer, men det er også mulig å ta en minuttpris for å unngå kø. Det skal i så fall opplyses tydelig om dette.

Det skal ikke stilles krav om å opprette en ladeavtale eller tegne medlemskap for å benytte løsningen. Samtidig står operatørene fremdeles helt fritt til å ha slike kundeprogrammer.

12 operatører er med

Avtalen vil ikke gjelde alle operatører. Så langt har 12 aktører som tilbyr hurtiglading i Sverige, undertegnet. Disse står for 65 prosent av Sveriges hurtigladere, ifølge nettstedet.

Det er bransjeorganisasjonene Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige og Mobility Sweden som har blitt enige om løsningen på vegne av sine medlemmer. De har som mål at flere operatører skal bli med i ordningen.

Blant operatørene som har tilsluttet seg avtalen, er Circle K, E.ON, Ionity, Recharge og Mer, som alle også tilbyr lading i Norge.

Vi har spurt Mer om avtalene deres svenske organisasjon har inngått, vil påvirke tilbudet i Norge. De har så langt ikke besvart våre spørsmål.

Circle Ks kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen sier at utviklingen i Sverige påvirker lite, siden de uansett jobber med å forenkle betaling.

– I privatmarkedet tilbyr vi allerede den «svenske» løsningen med betaling via QR-kode som tar kundene videre til en nettside med betalingsløsning. I tillegg vanlig kortbetaling via app, sier Hansen.

Han sier at bedrifteskundene allerede i dag kan betale for lading ved å «tæppe» kortet på laderen. Dette forutsetter at kunden har firmakort fra Circle K.

– Vi piloterer også tradisjonell kortbetaling for privatkundene – i tillegg til andre nye funksjonaliteter som vil forenkle betalingen og ladingen for ladekunden, sier Hansen.

Ionity har forøvrig tilbudt kortbetaling siden oppstarten, ved at brukeren kan åpne en nettside og legge inn betalingsinformasjon der. Det krever at du finner frem kortet ditt og taster inn kortnummer, utløpsdato og annet.

Kortbetaling, som her hos operatøren Greenstation, er ikke vanlig på ladestasjoner i Norge. Foto: Marius Valle

Smutthull

Selv om det i utgangspunktet er en god nyhet for svenskene at de i mindre grad blir nødt til å forholde seg til ulike apper og brikker for å lade bilene sine, er det flere åpenbare smutthull i bransjeavtalen.

En nettside hvor man må legge inn betalingsopplysninger, vil ikke nødvendigvis oppleves som enkelt for brukerne.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, sier at det er bra om svenske ladeoperatører tilbyr kortbetaling på stasjonene og at de har bedt den norske ladebransjen om å tilby det samme.

– Men QR-kode anser vi ikke for å være kortbetaling. Står du i 20 kuldegrader og skal skanne QR-kode og legge inn kort, mener vi det ikke er en god nok metode, sier Berge.

Elbilforeningen mener at kontaktløs betaling med kort på ladestasjonen er en minimumsløsning som må på plass på alle hurtigladere. Hun fremfører derfor et betinget hurra for utviklingen i Sverige, dersom det betyr at flere operatører utstyrer sine ladestasjoner med kontaktløs betaling.

Berge er også positiv til at de svenske operatørene er enige om hovedsakelig å ta betalt per kilowattime, siden det gir mulighet for å sammenligne priser på tvers av operatører.

Tror det kommer krav om kortbetaling i Norge

Noen norske operatører tilbyr i dag betaling for lading via Vipps, ved at brukeren skanner en QR-kode med mobilen sin. Sånn sett kan de si at de tilbyr kortbetaling.

Det mener Berge er fint, men ikke tilstrekkelig. Det forutsetter at du har et kundeforhold til Vipps, det fungerer ikke for utlendinger, og du må ha en oppladet smarttelefon. Hun mener derfor at kontaktløs kortbetaling er den eneste minimumsløsningen som er god nok.

I Tyskland kommer det krav om lovpålagt kortbetaling fra juli 2023, i EU er det foreslått at kortbetaling skal bli lovpålagt, og i Danmark behandles et lovkrav i disse dager, forklarer hun.

– Bransjen må gjerne slepe beina etter seg, men spådommen er at «tæpping» blir realiteten, og da er det like greit å omstille seg med en gang, sier Berge.

Hun sier at flere norske elbilister ønsker å kunne betale med kort og viser til Elbilforeningens egne undersøkelse som viser at 8 av 10 elbilister ønsker dette.