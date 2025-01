Svarte bokser fra ulykkesflyet i USA er hentet opp

Havarikommisjonen NTSB bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at boksene – en ferdsskriver og en taleregistrator fra flyets cockpit – er tatt med til kommisjonens laboratorium for undersøkelser. NTSB har ansvaret for å etterforske ulykken der 67 mennesker mistet livet.

Et passasjerfly med 60 passasjerer og en besetning på 4 kolliderte i luften onsdag kveld med et militærhelikopter med tre soldater om bord. Ulykken skjedde da passasjerflyet fra American Airlines var i ferd med å lande ved Ronald Reagan National Airport rett utenfor sentrum av den amerikanske hovedstaden.

Både flyet og helikopteret styrtet i Potomac-elven. Det var ingen overlevende etter ulykken.

