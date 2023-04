Svakere resultater fra Vår Energi

Norges tredje største oljeselskap leverte svakere på de fleste hovedposter i regnskapet for første kvartal når vi sammenligner med fjerde kvartal i fjor. Men resultatene er også vesentlig svakere enn de selskapet leverte i første kvartal for et år siden.

Vår Energi hadde driftsinntekter på snaut 2,1 milliarder dollar, mot nesten 2,4 milliarder dollar i foregående kvartal. Driftsresultatet endte ned fra 1,5 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor til 1,4 milliarder dollar i første kvartal i år.

Nøkkeltall Vår Energis resultat for første kvartal 2023. Tall for fjerde kvartal 2022 i parentes. Driftsinntekter: 2.094 millioner dollar (2.374 millioner dollar)

Driftsresultat (EBIT): 1.432 millioner dollar (1.531 millioner dollar)

Resultat før skatt: 1.276 millioner dollar (1.793 millioner dollar)

Resultat svekket seg hele 29 prosent – fra 1,8 milliarder dollar til 1,3 milliarder dollar – i kvartalet.

– Vi leverer fortsatt sterk kontantstrøm i første kvartal, støttet av bedre produksjonseffektivitet, stabile olje- og gassvolumer og høye priser, sier konsernsjef Torger Rød i en melding.