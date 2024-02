Svakere resultat for Hydro

Utfordrende markeder medfører svakere resultat i fjerde kvartal, heter det fra konsernsjef Hilde Merete Aasheim i kvartalspresentasjonen.

I fjerde kvartal 2023 endte resultat før skatt, avskrivinger, renter og nedskrivinger på 3,7 milliarder kroner, ned fra nærmere 7,2 milliarder kroner i fjerde kvartal året før.

For 2023 som helhet var tallet 22 milliarder kroner, ned fra 39 milliarder kroner året før.

Blant annet etterspurte boligbygg- og industrisegmentene mindre aluminium som følge av krevende makroøkonomiske forhold, mens for bilsegmentet har vært bedre, ifølge presentasjonen. Årsaken er at andelen elbiler har økt. Samtidig har lavere produksjon av lastebiler i Nord-Amerika begynt å gi negative effekter på transportsegmentet.

Nådde 2025-mål for resirkulering

Selskapet har tidligere meldt at de vil trappe opp investeringene i extrusions og resirkulering, og heve ambisjonene for produksjon av fornybar kraft.

Ved utgangen av fjoråret hadde Hydro en kapasitet på 560.000 tonn for resirkulering av brukt aluminiumsskrap. Det betyr at de allerede har nådd målet for 2025, melder de. Framover er planen å industrialisere en ny sorteringsteknologi som skal bli tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Videre skriver de at lavkarbonaluminium forutsetter fornybar kraft, og at de har startet flere nye prosjekter de siste månedene.

Hydro og Lyse søkt om konsesjon for fem nye vannkraftverk i Røldal-Suldal, som vil kunne gi en økning på 800 GWh i brutto årlig kraftproduksjon og 650 MW i økt effekt. Hydro Rein signerte en samarbeidsavtale med Årdal Energi om utvikling av fornybarprosjekter i Årdal, der partene vil samarbeide om å finne energiløsninger til ny industri, heter det i presentasjonen.