Eliud Kipchoge (i hvit singlet) ble det første mennesket i verden som løp maraton på under to timer – i en park i Wien høsten 2019. Kenyaneren løp med supersko som ikke er godkjent til bruk i konkurranser. De var for tykke. En annen årsak til at rekorden ikke ble tellende, var at fartsholdere ble skiftet ut underveis. Blant annet de tre harene fra Sandnes. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/NTB