Studentenroboten Nordis skal samle inn plast raskest mulig. Nå konkurrerer den mot resten av verden

Stjørdal: En rekke små og store oransje plastballer ligger strødd på gulvet på «robotoverkstedet» ved Ole Viig videregående skole i Stjørdal. De siste månedene har det foregått intens bygging og programmering i disse lokalene. Her får de utløp for sin store interesse, nemlig å bygge roboter. Interessen har allerede gitt dem priser for innovasjon og kreativitet. Nå skal de ut i verden.

Skal samle plast

Sammen med Sivert Sorte, Kristian Stue Grav, Elias Gylland og Petter Schefte Myran utgjør de laget Hell Robotics. Denne helga representerer de Norge under konkurransen FIRST Global Challenge i Dubai. Dette er kort fortalt en konkurranse i robotikk som arrangeres årlig. I år er temaet plastforsøpling, og laget fra Stjørdal har jobbet mye med roboten som nå skal pakkes og gjøres klar for sin lengste flytur noensinne.

Dagen før avreise er de naturlig nok spente på om den vil levere varene i Dubai. Roboten har de nemlig aldri konkurrert med før. I konkurranse med over 180 andre lag fra like mange land får de testet hva de er gode for.

– Det blir veldig spennende. Vi har som mål å komme i det øvre sjiktet av resultatlisten, sier ungdommene.

Lagkonkurranse

For å nå toppen er de helt avhengig av god innsats også fra andre andre lag. Dette er nemlig en lagkonkurranse, I byggeperioden har derfor ungdommene som alle går på Ole Viig videregående skole delt bilder av roboten sin med de andre deltakerne. Dette har vært en viktig del av forberedelsene. I konkurransen blir de nemlig spleiset med to andre, tilfeldige lag.

Alle lagene har optimalisert sine roboter til rasket mulig å samle sammen små plastballer. Disse ballene skal samles opp fra et gitt område på kortest mulig tid. Men det holder ikke å være god på innsamling av plast. Plastene skal også levers på et bestemt sted, og desto bedre denne leveringen gjøres, desto mer poeng høster lagene.

Kostbar konkurranse

Gjengen i Hell Robotics sier roboten de har bygget er godt rigget for oppgaven.

– Vi har gjort den veldig stabil. Den kan ikke velte sideveis, og skulle den tippe fram- eller bakover så vil den stabilisere seg av seg selv, sier Sivert Sorte.

Å delta i Dubai koster 10 000 doller per lag, noe Hell Robotics har klart å dekke inn via sponsorer.

Hell Robotics er en organisasjon av og for ungdom. Et av de viktigste målene er å fremme interesse for realfag og teknologi hos unge. Siden oppstarten i 2017 har en blant annet jobbet mye med opplæring i teknologi og realfag, samt deltatt i en rekke konkurranser innenfor robotikk.

30 priser

Totalt skal det deles ut 30 ulike priser i konkurransen i Dubai. Skulle ikke Hell Robotics klare å hevde seg i toppen er det i hvert fall verdt å sette deltakelsen på CV-en. Laget sier tidligere lagdeltakere på Hell Robotics har blitt kontaktet direkte av arbeidsgivere.

– Vi lærer veldig mye av å delta på en konkurranse som dette. Når jeg er ferdig med videregående satser på å studere datateknologi eller nevrologi på NTNU, sier Andrea Solem Schiefloe.