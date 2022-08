Strømstøtten hindret ny pristopp i andre kvartal

Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i andre kvartal. I snitt betalte folk 2,8 prosent mer for strømmen enn i kvartalet før.

– Når vi trekker fra strømstøtten, var totalprisen husholdningene måtte betale, likevel rundt 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for andre kvartal de siste fem årene, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 137,3 øre/kWh i andre kvartal, viser tall fra SSB. Det er 2,8 prosent høyere enn kvartalet før, men et godt stykke unna toppen i fjerde kvartal på 164,8 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten, hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på over 200 øre/kWh i denne perioden. Det er det klart høyeste nivået vi har sett i statistikken, sier Aanensen.