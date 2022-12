Strømprisene når nye rekorder, men du trenger ikke skru av julelysene, mener ekspert

Til tross for at det tirsdag settes rekorder på strømprisene flere steder i landet tirsdag, er det ikke mange kronene å spare på julebelysningen.

– Det er vanskelig å si noe om hvordan strømprisene blir framover, men mye tyder på at de vil gå nedover igjen, da det er meldt varmere temperaturer utover uka, sier kraftanalytiker Fabian Skarboe Rønningen i Rystad Energy til NTB.

Tirsdag vil strømprisen mellom klokken 17 og 18 ligge på over 7 kroner per kilowattime (kWh) i Sørøst- Vest-, Sørvest-Norge, mens det i Nord-Norge vil settes ny rekord siden strømkrisen inntraff med en snittpris på 3,22 per kWh.

Julelysene kan holdes tent

Rønningen mener likevel ikke at de høye prisene bør legge en demper på adventstiden.

– Hvis man skal gå i detalj, så bruker ikke julebelysningen veldig mye strøm. Jeg håper ikke at de høye prisene har bidratt til å ta fra folk all julestemning, sier analytikeren.

Han sier videre at han har lest om flere forskjellige tiltak som folk gjør for å kunne spare penger.

– Det virker som om det har gått sport i å spare penger. Fortsatt er det store prisforskjeller mellom dagen og natta, der er det bare fantasien som setter grenser, men det å skru av julebelysningen sparer man ikke store summene på.

Lavest pris i nord

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt i én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 1 og 2 på natten i Nord-Norge, da på 84,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,83 kroner og Midt-Norge 2,56 kroner.