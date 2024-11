Strømprisen faller – men nettleien har aldri vært høyere 

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nettleien aldri har vært høyere.

Husholdningenes nettleie økte med hele 16 prosent i årets tredje kvartal. Gjennomsnittlig nettleie var 40,1 øre/kWh mens strømprisen var 35,3 øre/kWh i perioden.

Høyere kraftpriser, økte renter, dyrtid og økte investeringer skal være grunnen, ifølge SSB.

Færre flaskehalsinntekter til Statnett trekkes også frem som en faktor for prisoppgangen, og nettselskapene opplyser at det vil bli ytterligere dyrere før året er omme.

NVE har tidligere varslet om høyere nettleie med en økning på hele 25 prosent i årene frem til 2030.

På grunn av de store investeringene i nettet for å møte det grønne skiftet, øker selskapenes utbytter. De skal nemlig ha en viss avkastning på pengene de investerer. Denne prosenten fastsettes av myndighetene siden selskapene har monopol på å levere strømmen, skriver VG.

Avkastningen er ventet å øke med 4,1 milliarder kroner, ifølge en ny offisiell rapport.

Lav spotpris

Strømprisen for husholdninger falt derimot 12 prosent i årets tredje kvartal, sammenlignet med kvartalet før.

Strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, ble på 112,4 øre/kWh, viser tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Visepresident Fabian Skarboe Rønningen i Rystad Energy sier til NRK at det er solid vannkraftproduksjon som er hovedgrunn for at spotprisene er såpass lave.

Husholdningenes nettleie økte med 16 prosent i gjennomsnitt i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før og 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2023, opplyser SSB i en melding.

NRK har vært i kontakt med flere kraftanalytikere som mener dette kan bli den nye trenden fremover.

Flere nettselskaper har økt nettleien så langt i 2024, og ytterligere noen har planer om å øke nettleien innen året er omme, opplyser SSB.

Langt lavere strømpris

Av den samlede prisen på strøm utgjorde selve strømprisen 35,3 øre/kWh, nettleie 40,1 øre/kWh og avgifter 37,0 øre/kWh.

Med strømstøtten trukket fra endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger på 112,3 øre/kWh i kvartalet.

Dette er 12 prosent lavere enn kvartalet før og rundt 18 prosent lavere enn i første kvartal i år. Sist prisen var på dette nivået, var i tredje kvartal i fjor. Før det må man nesten fire år tilbake, til fjerde kvartal 2020, for å finne en lavere pris, opplyser SSB.

– Lavere strømpriser gjør at strømstøtten så langt i 2024 har vært beskjeden sammenlignet med toppåret 2022. Da lå strømstøtten på hele 176 øre/kWh på det høyeste i tredje kvartal for landet sett under ett, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i meldingen.

Strømstøtten var på beskjedne 0,2 øre/kWh i tredje kvartal, som er en nedgang fra 2,7 øre/kWh i andre kvartal av 2024. Dette er det laveste strømstøtten har vært siden ordningen ble innført i desember 2021.

Nettleie omfattes ikke av strømstøtteordningen. I statsbudsjettet for 2025 foreslår regjeringen at strømprisen må være høyere enn 93,75 øre/kWh, inklusiv mva., før støtten slår inn, skriver VG.