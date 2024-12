Likevel ender strømregningen til snitthusholdningen på linje med i fjor, men lavere enn i 2022.

En gjennomsnittlig norsk husholdning har i snitt brukt 18.255 kroner på strøm i år i den sørligste delen av Norge (prisområde NO2) – som altså er den dyreste regionen, viser tall fra Fornybar Norge.

Prisen inkluderer strømstøtte, nettleie, avgifter og påslag fra strømleverandører.

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge lager månedlig en strømprisindeks der de beregner den gjennomsnittlige strømregningen for husholdningene. På forespørsel fra NTB har de nå beregnet den totale strømregningen så langt i år og for de to foregående årene.

Toppåret 2022

Oversikten viser at årets strømregning ligger an til å bli på linje med fjorårets, men lavere enn i 2022. Det skal sies at 2022 var et absolutt toppår når det gjelder strømpriser her til lands. Spotprisen det året var i snitt på rundt 2 kroner per kWh i Sør-Norge mot 76 øre i 2021 og 10 øre i 2020.

I fjor var snittprisen på 76,1 øre per kWh på Østlandet og 90 øre per kWh på Sør- og Sørvestlandet, som er de dyreste regionene. Så langt i år er snittprisen på henholdsvis 49 og 59 øre per kWh i disse prisområdene.

Beregningen til Fornybar Norge tar utgangspunkt i snittforbruket til en husholdning i de ulike prisområdene og prisene i området.

Slik ser den totale strømregningen ut til og med november i år, sammenlignet med årene før (hele året):

Østlandet (NO1):

2024 (t.om. november): 16.484 kroner

2023: 18.692 kroner

2022: 23.171 kroner

Sørlandet og Sørvestlandet (NO2):

2024 (t.om. november): 18.255 kroner

2023: 21.079 kroner

2022: 25.720 kroner

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3):

2024 (t.om. november): 15.590 kroner

2023: 18.695 kroner

2022: 15.882 kroner

* Nord-Norge (NO4):

2024 (t.om. november): 15.060 kroner

2023: 16.744 kroner

2022: 14.766 kroner

* Midtre del av Vestlandet (NO5):

2024 (t.om. november): 17.097 kroner

2023: 20.187 kroner

2022: 24.479 kroner

Billigere strøm – samme regning

I desember i fjor var strømregningen til snitthusholdningen på mellom 2300 og 2900 kroner i de ulike delene av landet, ifølge strømprisindeksen til Fornybar Norge. Med denne siste måneden ligger dermed årets totale strømregning an til å havne noenlunde i nærheten av fjoråret, til tross for at strømprisene i år har vært lavere.

Dette forklarer Fornybar Norge blant annet med at forbruket har vært høyere i 2024 enn i 2023 og 2022. I 2022 var forbruket svært lavt. I tillegg tok strømstøtten unna for de til dels høye prisene i 2022 og 2023.

For øvrig er innslagspunktet for strømstøtten blitt hevet noe, nettleien er blitt litt høyere i år, og el-avgiften har økt noe.

Samtidig skal det nevnes at det også har vært generell inflasjon og at reallønnen har økt i år.