– I Norden er det Finland som drar opp prisene. Fredag får de 10 kroner i snitt per kilowattime. Det skyldes både ekstreme temperaturer og at de har mistet produksjon fra kull, gass og litt kjernekraft, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

Både et kullkraftverk og et gasskraftverk i Finland er ute av drift på grunn av feil, noe som er med på å dra opp prisen, ifølge kraftmarkedsanalytiker Siri Line Hove Ås i Aneo.

Dermed må Finland ta i bruk kraftreserver, som er ekstremt dyre.

– Når man kommer i disse situasjonene, har all kraft en ekstrem pris. Man må tvinge fram de siste megawattene. Da har prisen ingenting å gjøre med hva produksjon faktisk koster. Eierne skal ha godt betalt for å starte opp reservekraftverk, og for å tvinge fram fleksibilitet i forbruket må man kjempehøyt opp i pris, sier Lilleholt.

Smitter inn i Norge

De finske prisene smitter inn i Sverige og videre inn i Trøndelag og Østlandet.

– Vestlandet har kjempegode forbindelser til Østlandet og blir smittet, mens det blir flaskehals til Sør-Norge, sier Lilleholt.

Dermed ligger strømprisen på Sørlandet for første gang på lenge under prisene i naboområdene, selv om det også Sørlandet kan vente seg uvanlig lave temperaturer fredag og i helgen. Til tross for ekstrem kulde slipper Nord-Norge unna med en snittpris på 56 øre fredag. Det skyldes god tilgang på vannkraft.

Hadde oftest gratis strøm i sommer

Selv om Finland har svært høye priser nå, var det også landet med flest timer med negative priser i sommer. De store svingningene har delvis sammenheng med krigen i Ukraina.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

– Finland er veldig en svingprodusent nå. Selv med Olkiluoto kjernekraftverk har Finland mistet 10 TWh i russisk import. Finland har gått gjennom store endringer og har normalt sett kraftunderskudd. I tillegg har de store temperatursvingninger, sier Lilleholt.

Kraftbørsen Nord Pool har en øvre grense for hva strømmen kan koste i en enkelttime. Denne ligger nå på 5000 EUR/MWh, som med dagens valutakurs tilsvarer 56 kroner per kilowattime.

Denne grensa ble hevet da de baltiske landene nådde det forrige pristaket på 4000 euro i august 2022.